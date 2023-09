Real Madrid-Unión Berlín: comienza la reconquista

El Real Madrid comienza la reconquista ante el Unión Berlín (18:45 horas) en el estadio Santiago Bernabéu. Porque el club blanco, siempre que empieza su andadura en la Champions lo hace con la única intención de terminar levantando el título. 14 veces lo ha conseguido, otras muchas no, pero rey siempre tiene el mismo reto. Y esta vez iniciará su andadura por el Viejo Continente disputando un duelo inédito ante los alemanes.

El Real Madrid llega a este partido sin conocer la derrota en partido oficial. Los hombres de Carlo Ancelotti han sido capaces de ganar los cinco partidos que han disputado en la Liga. Nadie en España lo ha conseguido. Unos números que llenan de confianza a los madridistas, aunque también son conscientes de que tienen cosas que mejorar. Por ejemplo, cerrar la portería en los primeros minutos para no tener que remontar, algo que este curso ya han hecho en tres ocasiones.

Para este duelo, Ancelotti ha dejado dos cosas claras. La primera, que Lucas Vázquez será el encargado de suplir en el lateral derecho a un Dani Carvajal que sufre una sobrecarga y no podrá ser de la partida ante los alemanes. Y la segunda, que Luka Modric será titular, por lo que alguno de los habituales del centro del campo deberá descansar. Kroos también apunta al inicio. Entonces, Valverde y Tchouamémi tienen opciones de descansar, ya que Bellingham y Camavinga empezarán la contienda.

En el resto de las líneas habrá pocas novedades. Kepa será el portero. En defensas, además de Lucas, Fran García también será titular, mientras que Nacho Fernández podría dar descanso a Rüdiger y Alaba. Y en la delantera, Joselu y Rodrygo serán titulares.

El Unión Berlín se estrena en casa del rey

El modesto Unión Berlín se estrenará en la máxima competición continental en casa del rey. El imponente Bernabéu acogerá el debut del equipo alemán en la Champions, a la que llega con la condición de tapado, aunque con el aval de su trabajado a la par que llamativo cuarto puesto el curso pasado en la Bundesliga.

Sin embargo, su inicio en la Bundesliga no ha sido tan sólido como la pasada campaña, por lo que su estreno en la élite europea podría servir de punto de inflexión para olvidar ese irregular arranque. Precisamente, cayó en las dos jornadas más recientes, ante el RB Leipzig (1-3) y el Wolfsburgo (2-1), para llegar con más dudas de las convenientes a una plaza ya de por sí complicada.

Urs Fischer vio como el mercado de verano no debilitó su alegre y atractivo proyecto, incluso incorporando piezas con experiencia en la competición, como Robin Gosens, ex del Atalanta e Inter. El alemán y el croata Juranovic serán los dos puñales del 3-5-2 característico del Union Berlin, con la velocidad de David Datro Fofana como amenaza en ataque. Aunque no viene siendo titular, el técnico sí podría optar por la experiencia del central italiano Leonardo Bonucci, acostumbrado a este tipo de duelos.

El árbitro también se estrena