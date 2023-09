El Real Madrid ganó 1-0 al Unión Berlín en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions. Un gol de Bellingham en el minuto 94 dio los tres puntos a los blancos. Tres puntos que tranquilizan el devenir de los madridistas por la máxima competición continental. La nota preocupante fue Rodrygo, que sigue sin encontrarse.

Una primera parte plana

No fue capaz el Real Madrid de hincar el diente al Unión Berlín en la primera mitad. Los alemanes, que para siempre podrán decir que se estrenaron en la Champions jugando en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del rey de Europa, reforzó la defensa y pusieron en muchísimos problemas a un conjunto blanco incapaz de hacerle daño.

Ancelotti apostó por Alaba en el lateral izquierdo y al austriaco se le vio incómodo en una posición que no le gusta. Tampoco funcionaron como el italiano debía esperar Modric y Bellingham. El croata pisó la zona de influencia del inglés, lo que lastró a ambos en su juego. Por no decir que a Rodrygo le costó aparecer, otra vez, más de la cuenta. Tchouaméni, que rozó la expulsión por una entrada muy dura en la primera mitad, tampoco estuvo bien.

Joselu, peligro constante

Joselu es un peligro constante. Por ello, Ancelotti está encantado con él. En la primera parte, tuvo la mejor ocasión del Real Madrid, pero se topó con el portero, mientras que en el segundo acto se topó con el poste. Un cabezazo con dirección a portería se lo tapó Lucas Vázquez y en los minutos finales un disparo dentro del área se marchó rozando el palo. Fue imposible.

El internacional español no fue capaz de encontrar el camino de gol fallando a su tradición, esa en la que siempre que ha jugado como madridista en el Bernabéu ha marcado. Hasta la fecha llevaba cuatro de cuatro. Marcó contra Almería y Ponferradina cuando era canterano y lo hizo ante Getafe y Real Sociedad.

Bellingham es la estrella

Bellingham volvió a ser la estrella. No tuvo su mejor tarde. Tampoco la peor. Pero no encontraba el camino del peligro. Combinaba bien, pero no estaba viviendo su mejor estreno como madridista en Champions, hasta que en el minuto 94, un balón suelto dentro del área lo terminaba rematando para dar tres puntazos al Real Madrid.

Tras el partido, Bellingham vivió una comunión única con el Bernabéu. El ‘Hey Jude’ volvió a sonar con fuerza y el inglés lo agradeció. Es muy humilde, es muy trabajado, pero la grada del coliseo madridista ha necesitado tres ratos para amarle y hacerle uno de los suyos.

Rodrygo tiene que despertar

Capítulo aparte merece Rodrygo Goes. El brasileño sigue negado. No encuentra el camino del gol y ante el Unión Berlín vivió otra noche complicada. En la primera mitad estuvo desaparecido y en la segunda no fue capaz de encontrar el peligro. Y eso que salió del vestuario con ganar de cambiar la dinámica, pero pronto volvió a ser un fantasma.

Rodrygo es el que más está sufriendo el nuevo sistema. Si bien es cierto que empezó bien la temporada, haciendo un gol en San Mamés, en los otros cuatro partidos ha pasado desapercibido. Mostrando una imagen preocupante que alarma sobre si entiende lo que Ancelotti le pide en este nuevo dibujo.

Rodrygo está sufriendo mucho con este nuevo esquema. El brasileño está llamado a ser un jugador que marque la diferencia en ataque, más si cabe tras la lesión de Vinicius, pero sigue sin encontrarse cómo. En el vestuario tenían la esperanza de que con la aparición de la Champions, su competición favorita, se reencontrase con su mejor versión, pero no fue posible. El derbi le espera.

Las notas del Real Madrid