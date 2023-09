Ancelotti: «Vinicius estará en la convocatoria y el riesgo es cero»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del derbi que enfrentará a Atlético y Real Madrid en el Metropolitano. Los blancos, que llegan líderes a este encuentro, buscarán asestar un golpe a su máximo rival capitalino. El italiano confirmó la presencia de Vinicius Junior en la convocatoria, no descartó que vaya a ser titular y dejó dudas con el centro del campo.

«Antes de un partido importante, las sensaciones son buenas. Tenemos la preocupación de afrontar un partido contra un rival con muchos recursos. Tenemos que mantener la buena dinámica que tenemos en este momento», aseguró el entrenador del Real Madrid, antes de confirmar la presencia de Vinicius en el derbi.

«Entrenó ayer, la lesión está olvidada y va a estar en la convocatoria. Mañana veremos qué papel tiene. No está Carvajal, mientras que los otros, aparte de Güler, están todos bien», aseguró. Por lo tanto, el brasileño va a estar en el Metropolitano, aunque, en principio, no será titular. Eso sí, quiso dejar claro que «el riesgo es cero». «Si pensamos tener riesgo, no lo vamos a arriesgar. Lo valoraremos mañana. Son cosas que avaluaremos mañana», comentó.

Sobre Bellingham, Ancelotti dejó claro que sus problemas estomacales no fueron serios. «Ha sido una anécdota, no se entrenó el jueves, pero ya está mucho mejor. Va a estar en el partido», añadió. «Si no está Bellingham tengo a otro. Si no hubiese estado no nos ponemos a llorar, descansará y estará listo para otros partidos», prosiguió.

Kroos, Modric y las dudas de Ancelotti

Sobre si dejará a Kroos y Modric en el banquillo, Ancelotti no fue claro: «Es una reflexión en la que estoy de acuerdo. Me cuesta dejar en el banquillo a Valverde, Kroos, Modric, Tchouaméni o Camavinga. Ellos lo entienden. La competencia es muy alta. Le he explicado que cuando hago un cambio el jugador que sale está triste y el que entra feliz. No los cambio porque no está haciendo un partido. Si lo intentan al cien por cien no tienen que estar tristes, sobre todo cuando entra uno con mucha calidad».

Sobre el derbi, aseguró que «siempre es un partido especial». «Son dos equipos de mucha calidad. Todo lo que ha pasado va a afectar», continuó. Además, no piensan en dar un golpe al Atlético y sí en ganar el título: «Queremos ganar, no para meter en dificultad al atlético, pero sí para ganar la Liga».

Por último, dejó claro que en estos partidos «hay una tensión especial». «Queremos y tenemos una intención, que es protagonista», aseguró. Y finalizó hablando de Vinicius y los episodios racistas que vivió la pasada temporada: «Yo creo que algo ha cambiado tras el año pasado. El ambiente es más sereno, tranquilo y respetuoso. Mañana va a ser lo mismo».