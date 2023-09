Bellingham no se pierde el derbi y Vinicius se entrena con el grupo

Jude Bellingham se entrenó con absoluta normalidad en la sesión previa que el Real Madrid celebró en los Campos 1 y 2 de Valdebebas antes del derbi ante el Atlético de Madrid. Por lo tanto, se confirma que el inglés ha superado las leves molestias estomacales que no le dejaron entrenar el viernes junto al resto de sus compañeros y estará en el Metropolitano para enfrentarse a los de Simeone.

Bellingham se estrenará en un derbi contra el Atlético de Madrid el próximo domingo. El inglés será titular y una pieza fundamental en el equipo que sacará Carlo Ancelotti en el Metropolitano. Volverá a ocupar la punta del diamante, desde donde ha marcado seis goles en lo que va de curso.

Bellingham se estrena en el derbi

Los números de Bellinghan son impresionantes. En sus seis primeros partidos oficiales con el Real Madrid ha marcado seis dianas. Una más que todos sus compañeros juntos. Su último tanto, ante el Unión Berlín en el estadio Santiago Bernabéu, dio la victoria a los blancos en su debut en la Champions.

Bellingham está marcando muchos goles, pero también está dando puntos. De hecho, sin el inglés sería imposible que el Real Madrid hubiese llegado a este encuentro con todos sus duelos ganados. Dio la victoria ante el Celta, frente al Getafe y contra el Unión Berlín. El mediapunta está siendo clave.

Vinicius también trabajó con el grupo

Vincius Junior también comenzó el entrenamiento trabajando junto al resto de sus compañeros. Por lo tanto, el brasileño sigue avanzando en su recuperación. Ahora, tendrá que ser Carlo Ancelotti el que decida si le incluye en la convocatoria para el derbi contra el Atlético de Madrid o no. Lo que sí es seguro es que el delantero no será titular contra los de Simeone.

En la jornada del viernes, Vinicius realizó parte de la sesión junto a sus compañeros e incluso hizo ejercicios de balón (no jugó el partidillo) en su vuelta con el resto del grupo. No obstante, en el Real Madrid tienen claro que no correrán el más mínimo riesgo con él.

También arranco el entrenamiento junto al resto del equipo Arda Güler, pero el turco no estará en la convocatoria. El plan es que pueda sentarse en el banquillo el próximo miércoles, cuando el Real Madrid se mida a Las Palmas en el Santiago Bernabéu. Además, estuvieron presentes los canteranos Elyaz Zidane, Babacar, Hugo de Llanos, Ferran y Piñeiro.

Sin Carvajal, Courtois y Militao

Los que no estarán en el derbi con total seguridad son Dani Carvajal, Courtois y Militao. Los segundos están lesionados de larga duración, mientras que el lateral derecho estará unos 10 días de baja tras sufrir una lesión muscular en el isquio de la pierna derecha. El objetivo es que pueda estar disponible contra el Girona el próximo fin de semana.

El Real Madrid llega a este derbi líder e invicto. Los blancos han sumado todos los puntos posibles hasta la fecha y tienen una buena oportunidad de dar un golpe al Atlético de Madrid. Los rojiblancos ya se han dejado cuatro puntos y, aunque tienen un partido menos, de perder verían como los madridistas se distanciarían a 11 puntos.