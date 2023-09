Pablo Barrios se pierde por lesión el derbi entre Atlético y Real Madrid

Pablo Barrios no estará por lesión en el derbi que disputarán Atlético y Real Madrid el próximo domingo en el Metropolitano. Las pruebas médicas han confirmado que el canterano rojiblanco sufre una lesión muscular en la pierna derecha y por lo tanto Simeone no podrá contar con él en el partido más importante de la temporada hasta la fecha. No volverá hasta después del parón.

Pablo Barrios se lesionó en el duelo que el Atlético disputó ante la Lazio el martes en Champions y las pruebas médicas han confirmado las peores noticias para Diego Simeone. Finalmente, el centrocampista, indiscutible hasta la fecha para el entrenador argentino, no podrá estar en el derbi tras 2confirmarse que sufre una lesión muscular.

Pablo Barrios sufre una lesión muscular en la pierna derecha, según han dictaminado las pruebas realizadas. El centrocampista rojiblanco tuvo que ser sustituido en el descanso del partido de Liga de Campeones ante la Lazio. Barrios comenzará a recibir sesiones de fisioterapia, se someterá a entrenamiento de readaptación y queda pendiente de evolución», confirmó el Atlético en un comunicado emitido a través de sus redes sociales minutos después de que el jugador se sometiera a una resonancia magnética tras su lesión en el Olímpico de Roma.

Barrios, baja importante para Simeone

Pablo Barrios no estará en el derbi entre Atlético y Real Madrid y será una baja importante para un Simeone que pierde a una de sus piezas más importantes en el centro del campo. Es más, en el estreno en Champions en el Olímpico de Roma el canterano fue titular y autor de un gol que puso por delante a los rojiblancos.

La baja de Pablo Barrios supone una baja importante para un Simeone que tiene el centro del campo al límite. Para el partido de Champions no pudieron viajar Reinildo, Söyüncü, Koke, De Paul, Lemar, Koke y Memphis y habrá que ver a lo largo de la semana si el entrenador argentino puede recuperar a algún efectivo. Koke y Memphis saltaron al campo de entrenamiento este miércoles y finalmente podría entrar en la lista aunque está prácticamente descartado que sean titulares en el derbi entre Atlético y Real Madrid.

Los únicos centrocampistas con los que cuenta Simeone a día de hoy son Marcos Llorente y Saúl. Todo hace indicar que ambos compondrán el centro del campo en un derbi entre Atlético y Real Madrid en el que el club blanco también tendrá la baja de Vinicius. Todo hace indicar que el jugador brasileño no llegará a tiempo para el partido en el Metropolitano en el que los de Simeone están condenados a sacar los tres puntos para no perder el tren de la Liga en el mes de septiembre.

Tras la disputa de la jornada 5 de Liga EA Sports, el Atlético ocupa la séptima posición con 7 puntos mientras que el Real Madrid es líder de la competición después de haber hecho pleno de victorias en los cinco primeros encuentros del campeonato doméstico. Así que los colchoneros están casi obligados a sacar los tres puntos… con un centro del campo al límite.