Vinicius vuelve a entrenar con el grupo y no está descartado para el derbi

Vinicius Junior volvió a los entrenamientos con el resto de sus compañeros este viernes y no está descartado para el derbi. El brasileño realizó parte de la sesión e incluso hizo ejercicios de balón (no jugó el partidillo) en su vuelta con el resto del grupo. En el Real Madrid tienen claro que no arriesgarán con el brasileño, pero a día de hoy no está descartado que entre en la lista. Lo que sí está claro es que Vinicius no será titular en el derbi.

El propio Vinicius se descartó en la noche del jueves en un acto publicitario al que acudió junto a Jude Bellingham. «Estoy muy bien, la verdad que ya falta poco para volver a jugar. Ya tengo muchas ganas, pero tengo que recuperar un poco más», dijo el futbolista brasileño tras ser cuestionado sobre su estado físico.

«Vinicius jugará el próximo miércoles -contra Las Palmas- y veremos si ya está disponible el domingo», aseguró Ancelotti cuando fue preguntado por las opciones del brasileño de llegar al derbi ante el Atlético de Madrid este fin de semana. Finalmente, no estará ante los rojiblancos y el plan es que sí pueda jugar contra los canarios.

De esta forma, se confirma que Vinicius se ha recuperado mejor de lo esperado tras someterse a las pruebas médicas. En un primer momento, los servicios médicos del Real Madrid dieron un tiempo de baja de seis semanas, pero finalmente se verá considerablemente reducido.

¿Qué lesión tiene Vinicius?

Vinicius se lesionó en la tercera jornada de Liga ante el Celta. El brasileño sufrió la dolencia en Vigo el viernes 25 de agosto y no fue hasta el lunes cuando se confirmó que sufría una lesión en el bíceps femoral derecho. Los primeros plazos apuntaban a las seis semanas, por lo que podría haber regresado contra Osasuna, aunque finalmente se quedará en menos tiempo.

Aquella noche, Vinicius Junior tuvo que ser sustituido a los 16 minutos del encuentro tras sufrir unas molestias en la parte posterior de la de la pierna derecha. Después de una acción llena de potencia, donde se recorrió más de medio campo, se quedó dolorido y tuvo que salir a la banda a ser atendido. Regresó al césped con un vendaje, pero minutos después se fue al suelo pidiendo el cambio. En su lugar entró Joselu.

En todo momento, la mayor preocupación en el Real Madrid estaba en que Vinicius se enfrenta a lo desconocido. El brasileño nunca había sufrido una lesión muscular como profesional, por lo que no había referentes médicos sobre su respuesta genética para este tipo de dolencia. Ahora ya saben que cura a mayor velocidad que otros.

El resto del entrenamiento

El resto del equipo se entrenó con normalidad en los campos 1 y 2 de Valdebebas. Ancelotti no pudo contar con Courtois, Militao y con Carvajal, que estará de baja diez días tras sufrir una lesión en la pierna derecha. También volvió a entrenar Arda Güler, cuya presencia en el derbi sí está prácticamente descartada.