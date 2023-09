Carvajal se pierde el derbi por lesión

Dani Carvajal no estará en el derbi entre Atlético y Real Madrid por lesión. La resonancia magnética a la que ha sido sometido el futbolista en la mañana de este viernes ha dejado claro que sufre una pequeña lesión muscular y que no podrá estar en condiciones de estar en la cita que se disputará este domingo en el Metropolitano. Ancelotti tendrá que decidir entre Nacho y Lucas en el lateral.

Carvajal sintió molestias en la sesión que los blancos llevaron a cabo el pasado lunes, lo que le impidió entrenarse el martes, sesión previa al debut en Champions entre el Real Madrid y el Unión Berlín. Las primeras sensaciones del jugador fueron positivas, al igual que las de Ancelotti, pero los servicios médicos del club tenían claro que a poco que tuviese iba a perderse como mínimo el derbi por lesión.

El gran objetivo de Carvajal es estar al cien por cien para el duelo que medirá a Nápoles y Real Madrid el 2 de octubre. Este encuentro pertenecer a la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions y los madridistas buscan los tres puntos para dar un paso de gigante hacia la clasificación a octavos de final. Ambos equipos llegarán a la cita tras haber ganados sus respectivos partidos en la primera jornada.

Dani Carvajal no había sufrido ninguna lesión esta temporada y sólo se había perdido 14 minutos hasta el duelo contra el Unión Berlín. Lo ha jugado todo ante el Athletic, Almería, Getafe y Real Sociedad. Sólo descansó frente al Celta en la tercera jornada de Liga, cuando fue sustituido en el tramo final. Por lo tanto, contando los 180′ que ha jugado con España, el lateral derecho sumaba hasta la fecha 616 minutos en lo que iba de curso. Ahora, tendrá que estar unos días en la enfermería.

¿El sustituto de Carvajal ante su lesión?

Ahora, Ancelotti tendrá que decidir quién es el recambio de Dani Carvajal en el lateral derecho. Ante el Unión Berlín el elegido fue Lucas Vázquez, mientras que contra el Atlético de Madrid deberá tomar una decisión. En principio, el gallego tiene opciones de repetir en esa posición contra los de Simeone, pero no se puede descartar que el italiano quiera protegerse más poniendo a Nacho Fernández.

La dieta de Carvajal

La carrera de Carvajal ha estado marcada por la gloria, ha ganado mucho, y por las lesiones inoportunas, algo que dejó de suceder cuando cambió su dieta. El jugador del Real Madrid le confesó a Jorge Valdano en una entrevista.

«Eliminé el gluten de mi dieta completamente porque me produce inflamación en los músculos y desde que he dejado de tomarlo ha cambiado todo. He tenido menos lesiones. Esta temporada pasada solo he tenido diez días en el sóleo que fue cuando vinimos del mundial y fue cuando se juntó un poco todo», explicó el jugador del Real Madrid a Jorge Valdano en el programa ‘Universo Valdano’ de Movistar.

«Carvajal siempre ha cumplido, pero es verdad que ahora está al nivel del mejor Carvajal. Es el mejor lateral que hay en el mercado en este momento», aseguraba Carlo Ancelotti en rueda de prensa después de firmar una sufrida victoria ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. Los halagos al lateral derecho del Real Madrid son más que merecidos, puesto que ha empezado la temporada a un nivel espectacular, aunque ahora se encuentra con este contratiempo que espera solucionar pronto.