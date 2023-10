Calendario y cuadro de todos los partidos del ATP de Shanghái 2023

El Masters 1000 de Shanghai regresó al calendario de competiciones ATP en este año 2023, después de permanecer ausente, al igual que otros torneos disputados en China, desde 2019 debido a la pandemia del coronavirus. Una vez superado el problema de forma decisiva, el gigante asiático regresa como escenario del tenis de élite en una competición que se celebra del 4 al 15 de octubre y que tiene como grandes favoritos al título a Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev. Así queda el cuadro y el calendario de partidos del ATP de Shanghai 2023.

Después de la disputa del US Open 2023, los tenistas iniciaron una gira que el calendario lleva hacia Asia, en concreto hacia un país, China, que regresa con fuerza y cuyo principal reclamo es el Masters 1000 de Shanghai. Las fechas resultan algo extrañas y provocan que la semana anterior de torneos finalice en su mitad, algo nada habitual en el tenis profesional. El motivo no es otro que la duración del Masters 1000 de Shanghai, de 12 días, como también ocurre con otras competiciones del mismo calado en cuanto a jerarquía ATP como Indian Wells o el Mutua Madrid Open.

Los partidos del Masters 1000 de Shanghai comenzarán el lunes 2 de octubre, con la disputa de la fase previa de competición, con la que se completará el cuadro final que fue sorteado el mismo día en las instalaciones de juego de la localidad china. El 4 de octubre están ya programados los encuentros correspondientes a la primera ronda del ATP de Shanghai, si bien los 32 cabezas de serie del cuadro final no debutarán hasta la segunda ronda, al estar exentos del estreno debido a su privilegio por ranking.

¿Cuándo es la final del Masters 1000 de Shanghai?

Entre el 6 y el 7 de octubre debutarán los grandes favoritos, en unas rondas que irán avanzando hasta dar con la final del Masters 1000 de Shanghai, programada para el domingo 15 de octubre y que se celebrará en horario matinal en España, debido a la diferencia horaria con China –seis horas actualmente con Shanghai–.

El sorteo del cuadro del Masters 1000 de Shanghai 2023 tuvo lugar el lunes 2 de octubre y deparó un calendario más o menos asequible para el cabeza de serie número uno y principal favorito a la victoria, el español Carlos Alcaraz. El actual nº2 del ranking ATP debutará, como el resto de cabezas de serie, directamente en la segunda ronda del cuadro final del torneo, donde podría medirse al portugués Nuno Borges o al francés Gregoire Barrere, quienes jugarán el duelo de primera ronda por la parte alta del cuadro.

