Sergio Busquets dio la cara en rueda de prensa antes del transcendental choque que medirá a España y Georgia en Badajoz. El capitán tomó la palabra en un momento muy delicado para la selección española, ya que tras perder ante Suecia en Estocolmo ya no dependen de ellos mismos para ser líderes, única posición que da la clasificación directa al Mundial de Qatar.

Centro del campo

“Todos pudimos estar un poco mejor en ese punto de transiciones. Se da por varios motivos. Hay que trabajarlo, ver vídeo y mejorarlo para luego el partido”.

Igualdad en el fútbol

“Ha evolucionado y cualquiera te puede ganar. Se están viendo en partidos que hemos jugado y otras que son favoritas y se van dejando puntos. Nos queremos centrar en lo nuestro, en el partido de Georgia y en la clasificación, que no es la que nos ha gustado. Hay que ser optimista e intentar que Suecia se deje algún punto”.

Desencanto

“Como pasó en la Eurocopa la gente se enganchó y se identificó con la Selección. Vamos a tener partidos en lo que no estemos tan brillantes, pero nos vamos a dejar todo. Nos tienen que apoyar, pero sobre todo cuando no es tan fácil y la victoria no viene. Hay que ser optimistas”.

Jóvenes

“Todo el mundo tiene eso en la cabeza, pero sabe que es muy difícil que se pueda conseguir. Tiene que fluir con naturalidad. Se nos exige al máximo, son conscientes y por eso están aquí”.

El otro fútbol

“Cada partido es diferente. Depende de muchos factores y, aunque se podría haber hecho alguna falta más, hay que quedarse con lo positivo y lo que viene ahora”.

Eric García

“Cuando se pierde siempre se buscan culpables y yo sé de que va eso. Tiene mucha predisposición y estamos encantados de tenerle en la Selección y yo en el club. Hicimos un buen partido en líneas generales. Poner el foco en un jugador no sirve para nada y es injusto. Es muy joven, tiene mucho futuro y presente y entiende lo que quiere el seleccionador”.

Sensación

“No es la mejor situación. No dependemos de nosotros, pero intentamos ver el vaso medio lleno. Somos una Selección que intenta dominar y ser protagonista. No podemos fallar más, pero somos optimistas”.

Temporada complicada

“En el Barcelona pasan muchas cosas, pero ahora estoy centrado en la Selección. Para mí es un orgullo ser capitán y, aunque es una responsabilidad, he tenido grandes ejemplos”.

Mundial cada dos años

“Tenemos poca voz. Cada vez se carga más el calendario y creo que va a ser muy difícil. El jugador va a terminar explotando. Es muy complicado y lo hemos visto por la pandemia. Todo puede pasar factura y hay que sentarse y valorarlo desde muchos puntos de vista”.

Centrados en la Selección

“Estamos convencidos de lo que se está jugando. La suerte que tenemos es que el calendario de casi todos es el mismo. Sabemos poner el foco en lo que necesitamos y como dijo el míster es una convocatoria difícil. Hay que estar de la mejor manera, aunque el mejor momento esté por llegar”.

Reproche

“Somos los primeros que tenemos que enganchar a la afición. Juntos somos más fuertes y en los momentos más difíciles es un plus el que te da la afición. En la Eurocopa poco a poco la gente se fue subiendo a la Selección y estamos encantados”.