Busquets lanza un mensaje en su adiós: «Esto no ha hecho más que comenzar»

Sergio Busquets se dirigió a la afición del Barcelona en un emotivo discurso durante la celebración de la Liga en el Camp Nou. El capitán no continuará en el conjunto azulgrana la próxima temporada y aprovechó la fiesta de para darle las gracias a los aficionados por el apoyo durante la temporada y asegura que «esto no ha hecho más que comenzar». Ya durante el partido, cuando fue sustituido, el Camp Nou se puso en pie y le brindó una sonora ovación a la vez que coreaba su nombre al unísono.

Durante la celebración del título en el Camp Nou, Busquets, como capitán, dio un discurso. Antes de coger el micrófono, los seguidores volvieron a corear el «Busi, Busi» en homenaje a su capitán. El centrocampista comenzó su discurso dando gracias a todos aquellos jugadores que han formado parte de la plantilla al inicio de temporada, pero que por motivo u otro ya no están en el Barça.

«Primero, quiero agradecer a Héctor (Bellerín), Aubameyang, Memphis (Depay), Gerard (Piqué) y todos los compañeros del filial que nos han ayudado a conseguir este título. También a todo el staff que están en la sombra pero son tan importantes como nosotros. Nos dejan en las mejores condiciones», comenzó diciendo Busquets.

🗣️ Busquets y su detallazo con los jugadores que empezaron la temporada con el @FCBarcelona 🔵🔴 No quiso olvidarse de Aubameyang, Bellerín, Piqué, Depay y de todos los jugadores del filial#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/WR7AOWvM4E — DAZN España (@DAZN_ES) May 20, 2023

«Quería ganar títulos y lo hemos conseguido siendo un gran equipo, pero sobretodo con una gran afición. Gracias por el apoyo porque sin vosotros no habría sido posible. Por último, no dudéis que esto no ha hecho más que comenzar». Tras el discurso, Busquets se convirtió en el director de orquesta de la grada de animación del Barcelona. El capitán cogió el micrófono y se puso a cantar como si fuera un hincha más. Estaba en su salsa.