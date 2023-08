Buenas noticias: Sergio Rico recibe el alta este viernes

Grandes noticias las que llegan desde Sevilla. Sergio Rico recibirá el alta hospitalaria este viernes después de tres meses ingresado en el Hospital Virgen del Rocío del la capital sevillana. La mujer del portero, Alba Silva, lo confirmó en la noche del pasado jueves en su perfil oficial de las redes sociales. Así que todo hace indicar que abandonará el hospital este viernes 18 de agosto para seguir con su recuperación en su domicilio.

Sergio Rico lleva ingresado en el Hospital Virgen del Rocío desde el pasadono 28 de mayo, fecha en la que sufrió un accidente con un caballo en el Rocío. Después de varias semanas en la UCI luchando por su vida, finalmente se recuperó de forma óptimo y pasó a planta donde ha estado alrededor de un mes recuperándose.

«Al final nos dan el alta, aunque hasta no que esté saliendo por la puerta no me lo creeré, gracias a todos». Este fue el mensaje que escribió la mujer del portero en las redes sociales. Así que salvo sorpresa de última hora, Sergio Rico saldrá durante este viernes por la puerta del hospital para iniciar el proceso de recuperación en su domicilio.

Tres meses ingresado

Sergio Rico ha permanecido tres meses ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Un tiempo en el que el portero ha recibido todo tipo de homenajes del mundo del fútbol. El PSG, club al que sigue perteneciendo, le dedicó la última Ligue 1 conquistada la pasada temporada y en el primer partido de la Liga EA Sports el Sevilla le rindió un emotivo homenaje en el Pizjuán.

Todo hace indicar que próximamente, después de meses de sufrimiento, Sergio Rico estará in situ para disfrutar de la afición y sus compañeros que tanto cariño le han manifestado en las últimas semanas.