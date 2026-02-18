Brujas – Atlético de Madrid: a sacar la cara buena en Champions

Cara buena o cara mala. Esa es la cuestión del Atlético de Madrid. La de los partidos de eliminatoria, como el brillante 4-0 al Barcelona en semifinales de Copa del Rey, o la de Liga, con derrotas tan sonrojantes como el 3-0 ante el Rayo Vallecano o la racha de tres partidos sin anotar gol. Esa es la cuestión del Atlético de Madrid, que regresa este miércoles a la Champions League en un trascendental encuentro en Brujas, ida de los playoffs.

Aquí está el Atlético por su mal hacer en el último tramo de la fase liga de la Champions: empató ante el Galatasaray, perdió ante el Bodo Glimt. Y se metió en este playoffs que te cansa más, pero también te deja cerca de un batacazo. Para evitar eso, el Atlético debe sacar esa cara buena, esa mejor versión en Brujas.

Con esa montaña rusa de resultados y sensaciones, el Atlético se mide al siempre complicado equipo belga, un conjunto que vive de la individualidad de Forbs, el hombre que ya trituró al Barcelona en la fase liga. El Brujas ya empató al Barça (y le pudo ganar) y sabe perfectamente cómo dar sustos a los grandes.

El Atlético de Madrid llega a Brujas con jugadores descansados que no disputaron el encuentro en Butarque y con una alineación más o menos más cerrada. Son los que jugaron y brillaron ante el Barcelona: Giuliano, Marcos Llorente, Koke, Lookman, Julián Alvarez… y la duda de Griezmann.

El Atlético nunca ha ganado, en ninguno de sus cuatro precedentes anteriores, en Brujas, donde lo espera un rival con sensaciones mezcladas y la presión de aprovechar su condición de local en el Jan Breydel. En la Jupiler Pro League, la liga belga, el Brujas es tercero, por lo que tampoco hablamos de un equipo puntero europeo.

Alineaciones probables de Brujas y Atlético de Madrid