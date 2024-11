Un brillante Sinner arrasa a Ruud y acepta el reto de Fritz: habrá nuevo Maestro en Turín

Sinner muestra su cara más despiadada en casa. El italiano es un torbellino tenístico que arrasa a sus rivales por mucho que lo intente, como ha experimentado Ruud en primera persona (6-1, 6-2). El noruego, pese a un gris final de temporada, cayendo en primera o segunda ronda en los últimos ocho torneos, siempre rinde en las ATP Finals, donde ha sido triple finalista.

Ni su idilio con el torneo, ni la inercia ganadora tras superar a Rublev y previamente Alcaraz, tampoco su coraje final han sido argumentos suficientes para superar a un inconmensurable Sinner que somete primero y pregunta después. Es un tenista implacable. Piensa rápido y ejecuta con furia.

Lo intenta Ruud, que se mueve bien y en el intercambio, por momentos, demuestra que se le puede jugar al mismo ritmo al italiano, pero no le alcanza. Sinner encuentra siempre un resquicio que no tapa su rival. Y si no lo hay, se lo fabrica. No importa que la pelota le venga desviada por la red, que golpee a bote pronto, o Ruud le envíe un ganador a la esquina. Llega a todos los rincones con su plasticidad.

Desespera al rival. Así acabó Ruud. Negando con la cabeza en ocasiones, levantando los brazos al techo del Inalpi Arena, convertido en una discoteca, en otras. El recinto italiano vibra con cada punto de su tenista, que alimenta el sueño de toda Italia en cada raquetazo. Ruud sólo consigue asegurar su servicio en una ocasión en todo el primer set.

Sinner le niega cualquier conato de reacción, especialmente en el ecuador de la primera manga, cuando tuvo que levantar hasta dos bolas de break. El italiano es un pegador nato. Juega los puntos como nadie. Se apunta el primer parcial, en apenas media hora, con un juego en blanco que echa por tierra el esfuerzo del noruego, que no era poco.

Ruud es voluntarioso. Buen movimiento y buena planta, pero no logra despejar el juego de fondo de pista de Sinner, que espanta entre golpes ganadores las sombras que se ciernen sobre él por el positivo de marzo y la peculiar investigación que no le apartó de la competición mientras se realizaba. Habla en la pista el italiano, donde mejor sabe.

La segunda manga tarda más en romperse, Ruud llega hasta el ecuador asegurando su servicio. Parece que el partido se puede alargar, pero enseguida se resuelve la incógnita. Sinner se encarga de ello con dos nuevas roturas. Se apunta el partido con un nuevo juego en blanco y un ace, como mandan los canones. Este domingo, ante Fritz, buscará el broche a una temporada que terminará como número uno del mundo, el primer italiano en conseguirlo.