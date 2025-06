El bonito gesto de Fernando Alonso con su pupilo Gabriel Bortoleto al terminar el GP de Austria

Fernando Alonso ha protagonizado una gran carrera este domingo en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 subido a su AMR25. Y es que el piloto de Aston Martin ha logrado un merecidísimo séptimo puesto en la carrera, donde superó a su compañero de escudería Lance Stroll. Y eso que el español arrancó desde la undécima plaza de la parrilla en uno de los circuitos que peor se le dan al equipo británico.

Desde el comienzo, el piloto asturiano ya se fue afianzando entre los diez primeros. Cierto es que Alonso se benefició del accidente que se produjo entre Max Verstappen y Kimi Andrea Antonelli, unido al abandono de Alex Albon, para igualar su mejor resultado del curso, pues ya obtuvo la misma posición en Canadá.

Por otro lado, hay que destacar la bonita batalla final que ha protagonizado Alonso con Gabriel Bortoleto, su pupilo en la A14 Academy. Y es que el brasileño ha llegado incluso a adelantar a su maestro en las últimas vueltas, pero el bicampeón del mundo ha podido recuperar esa séptima plaza casi al instante. Cuando finalizó el Gran Premio en el trazado de Red Bull Ring en Spielberg, Alonso se fue directo hacia Bortoleto nada más bajarse del AMR25 para felicitarle y fundirse ambos pilotos en un sentido abrazo.

Fernando is the first to congratulate Gabi 💚#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/S2RLDH0cuV

— Formula 1 (@F1) June 29, 2025