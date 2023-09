Bombazo: Yeremy Pino y Elena, de ‘La Isla de las Tentaciones’, rompen su relación

El jugador del Villarreal Yeremy Pino, y Elena, concursante de La Isla de las Tentaciones, sorprendieron a todos anunciando su romance en el mes de febrero, cuando el programa todavía estaba en emisión. Unos meses después, en mayo, ambos confirmaron su relación mediante una imagen en redes sociales. Pues bien, después de tantos meses juntos, la pareja ha puesto punto y final a su relación.

En las últimas semanas se habían desatado los rumores sobre su posible ruptura. Ambos habían borrado las imágenes que tenían juntos en sus respectivos perfiles de redes sociales, incluso dejaron de seguirse, y eso hizo saltar todas las alarmas entre sus seguidores. Pero no ha sido hasta ahora cuando Naomi Asensi, compañera de Elena en el programa y amiga de la castellonense, ha confirmado la ruptura.

«Dentro de lo que sé, llevo hablando con Elena mucho tiempo, porque las dos estábamos en un momento crítico. Cuando ella vio que yo anuncié mi ruptura, me llamó. Ella no quiere dar detalles ni quiere dejarlo mal, él también tiene una imagen. A ella se le relacionó con un chico porque fue al cine, y el chico es su hermano», comenzó diciendo Naomi en su debut en el programa En todas las salsas de Mtmad.

La ya ex pareja de Adrián Blanch profundizó todavía más en el tema y confesó que la culpa es del futbolista del Villarreal y la selección española, aunque aseguró que la ruptura no se ha dado por infidelidades en este caso: «Que sepamos, no ha habido terceras personas, por parte de ninguna. En mi opinión, él ha tenido la culpa. A mí no me gusta Yeremy para Elena».

Cabe recordar que Elena lo pasó muy mal durante el programa, ya que su pareja de aquel entonces, David Vaquero, le fue infiel con una de las tentadoras, María Aguilar, con la que actualmente mantiene una relación. Tras la emisión del programa, la castellonense volvió a encontrar el amor de la mano de Yeremy Pino. Ambos han compartido imágenes de su tórrido romance durante el verano, pero eso se acabó y la relación se ha terminado.