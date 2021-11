Bombazo en el sorteo de la repesca del Mundial: Portugal o Italia no estarán en Qatar. Ambas selecciones han quedado encuadradas en el mismo cruce por lo que se enfrentarían en una hipotética segunda ronda y de esta manera una de las dos últimas campeonas de Europa no estará en la cita que se celebrará en Qatar entre noviembre y diciembre del próximo año 2022.

La Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrentará a Turquía en la primera semifinal y en caso de victoria se medirá al ganador del duelo que disputarán Italia y Macedonia del Norte. Esto hace que una de las dos no esté presente en el Mundial.

Por su parte, la Gales de Bale se medirá a la Austria capitaneada por David Alaba en la primera semifinal y en caso de victoria se jugará el billete para el Mundial contra el ganador del Escocia – Ucrania.

Así ha quedado el sorteo de la repesca del Mundial

Semifinal 1: Escocia vs Ucrania y Gales vs Austria.

Semifinal 2: Rusia vs Polonia y Suecia vs República Checa

Semifinal 3: Italia vs Macedonia del Norte vs Portugal vs Turquía

Las selecciones disputarán una fase final entre las cuatro y sólo la ganadora se asegura la presencia en el Mundial de Qatar 2022.