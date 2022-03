El Betis sufrió, pero empató (1-1) ante el Rayo Vallecano y se clasificó para una final de Copa del Rey que se celebrará el próximo 23 de abril en el estadio Olímpico de La Cartuja. Los de Pellegrini traían ventaja de Vallecas, pero un gol de Bebé en el tramo final mandaba el encuentro a la prórroga. Eso sí, antes de tener que jugar el tiempo extra Borja Iglesias hizo el tanto de la igualada para poner punto final a la semifinal. Los sevillanos se medirán al Valencia.

Ambos equipos salieron valientes desde el primer minuto. Si bien es cierto que era el Betis el que tenía la ventaja de un gol, los dos conjuntos buscaron el partido. No merecía la pena contemporizar pensarían los de Pellegrini, mientras que los de Iraola tenía que ir a por todas. Los primeros acercamientos fueron de los madrileños, pero el primero que probó al meta rival fue el local. Tras una gran acción del conjunto sevillano con un reverso de Sabaly en la derecha, para centrar con la zurda, puso un gran balón a Juanmi que provocó una gran intervención de Luca Zidane.

La intensidad del partido fue en aumento hasta que el Betis se empezó a sentir más cómodo sobre el césped. En ese momento llegó la mejor oportunidad de la primera mitad para los verdiblancos. Álex Moreno pisó el área rival, llegó a línea de fondo y puso un centro que tocó en un defensor despistando a Luca, pero finalmente la pelota acabó en las manos del galo. Sin grandes oportunidades y con un conjunto bético que fue de menos a más se acabó la primera mitad sin moverse el marcador en el Villamarín.

No pasaba mucho en el segundo tiempo. Los dos equipos sentían la presión del premio, toda una final de la Copa del Rey. El Betis aguantaba bien organizado y salía con rapidez, aunque no creaba exceso peligro. El Rayo controlaba más el encuentro, pero no encontraba el camino del gol que le permitiese forzar la prórroga. Entonces Iraola miró al banquillo y vio a Sylla, pero sobre todo a Bebé. Posiblemente, el jugador más optimista del mundo.

Zambombazo de Bebé

Saltó el portugués al Villamarín y antes de entrar en juego pidió lanzar una falta que estaba muy lejos para cualquiera, pero este es el más optimista. Disparó, pegó un pelotazo a Fekir y la pelota acabó en córner. Ese saque de esquina, como no, lo sacó también Bebé y tras varios rechazos acabó de nuevo en libre directo. Esta vez más cercano. ¿Y quién lo iba a tirar? Pues Bebé. Tomó carrera y se sacó un derechazo que terminó besando las redes defendidas por un Bravo que, posiblemente, pudo hacer más.

El Betis se quedó como el boxeador que recibe un golpe en el mentón, pero todavía puede soltar algún puñetazo que haga daño. Sobre todo, si tienes a Fekir. Willian José inició una contra que finalizó el francés con un disparo en el área pequeña que paró Luca Zidane, pero se le escapó y, cuando la pelota se colaba, Balliu la sacó bajo palos. Los verdiblancos reclamaban gol, pero el VAR lo descartó.

En el área manda el Panda

El Betis no estaba para muchas ferias y el Rayo, lleno de delanteros, sufría en cada pérdida. El cuarto árbitro indicaba que se iban a jugar, como mínimo, cinco minutos más antes de llegar a una prórroga que Borja Iglesias no quería jugar. Entonces, Joaquín hizo de las suyas, recortó a Trejo, puso una gran pelota a Canales y el cántabro, tras pisar el área, definió batiendo a Luca, pero Fran García, que se tiró con todo, sacó una pelota a la que Borja fue con fe para meterla en la portería.

Antes del final, Joaquín pudo sentenciar y Bebé gozó de una última falta, pero el marcador no se movió más. El Betis se metió en la final de Copa, en ‘su’ final, ya que se jugará Sevilla, y se medirá al Valencia. Mientras, el Rayo murió de pie y honrando un escudo que se tiene que sentir muy orgulloso de Iraola y sus chicos.