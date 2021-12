El tenista francés Benoit Paire suma su tercer positivo por coronavirus y ha explotado en sus redes sociales por la situación que está viviendo y por la nula ayuda que asegura recibir de la ATP. Cabe recordar que la selección francesa lo dejó fuera de la lista para los Juegos Olímpicos debido a su polémico comportamiento.

«¡¡Hola, me llamo Benoit Paire y por 250ª vez doy positivo por Covid!!», comenzó escribiendo el galo en su perfil oficial de Twitter. «Honestamente, no puedo lidiar más con esta mierda de Covid. Por su culpa tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo no me siento bien», continuó el polémico tenista.

«¡El año pasado fue duro y este comienza exactamente igual», añadió un Benoit Paire que posteriormente pasó a dirigir su mensaje a la ATP. «Sólo una cosa, estoy a favor al 100% de la vacuna, pero vivamos como antes del Covid, si no, no le veo sentido. Es secundario, pero ATP, ¿cómo defiendes a los jugadores en mi caso?», se preguntaba el tenista francés.

Benoit Paire dio por primera vez positivo en el US Open del año pasado y la segunda vez que tuvo que atravesar el coronavirus fue unas semanas después en Hamburgo. En 2016 fue expulsado por su comportamiento de los Juegos Olímpicos de Río y para los de Tokio, celebrados el pasado verano, su país no quiso contar con él.