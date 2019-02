El turco Çakir, el amigo de Messi, pitará al Barcelona en Lyon

Cüneyt Çakir se reencontrará con Leo Messi, jugador con el que mantiene una gran relación y del que se ha declarado admirador, ya que la UEFA le ha designado para dirigir el Olympique de Lyon-Barcelona

El turco Cüneyt Çakir será el encargado de arbitrar este martes el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Olympique de Lyon y el Barcelona en el Parc Olympique Lyonnais.

Çakir, de 42 años, ya se ha cruzado en siete ocasiones con los azulgranas, la última de ellas hace un año en la ida de los octavos de final de la ‘Champions’ ante el Chelsea en Stamford Bridge (1-1).

Además, el otomano dirigió la final de la Liga de Campeones de 2015 ante la Juventus (3-1) en Berlín. También estuvo, sin derrota blaugrana, en los duelos ante el Rubin Kazan (1-1) en la campaña 2010-11; ante el Benfica (0-2) en la 2012-13; ante la Roma (6-1) en la 2015-16; y ante el Arsenal (0-2), en la ida de los octavos de final de la 2014-15.

Çakir también fue el colegiado de la vuelta de semifinales de Champions de la temporada 2011-12 en el Camp Nou, en la que los azulgranas no pasaron del empate (2-2), en un encuentro en el que Messi, jugador con el que mantiene una gran relación y del que se ha declarado admirador, falló un penalti, y quedaron eliminados al añadir este resultado al 1-0 de la ida.

Como curiosidad cabe destacar que Çakir no puede llevar árbitros turcos para el VAR, ya que en Turquía todavía no se ha implantado esta herramienta y por tanto no tienen los conocimientos necesarios para hacer uso de la misma. Es por ello que ha escogido al árbitro holandés Danny Makkelie para que le ayude desde la sala VAR, donde estará acompañado por un árbitro asistente (también holandés), Kamphuis Jochem.

Por su parte, el italiano Gianluca Rocchi será el encargado de impartir justicia en el otro duelo del martes, el que disputarán el Liverpool y el Bayern Múnich en Anfield.