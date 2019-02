Leo Messi no se entrenó con el grupo en la primera sesión de la semana. El jugador del Barcelona no está recuperado de la contractura que sufrió contra el Valencia y sigue siendo duda para el Clásico.

Leo Messi activó el pasado sábado unas alarmas que aún siguen encendidas. En el partido contra el Valencia, el jugador sufrió una pequeña contractura que le obligó incluso a ser atendido sobre el césped del Camp Nou. Pese a que las impresiones dentro del seno del club eran que no era nada grave, lo cierto es que las sensaciones no son buenas.

Tras pasar el domingo de descanso, Leo Messi acudió Ciutat Esportiva donde ha sido examinado por los servicios médicos y el argentino sigue teniendo molestias. El jugador, que no se entrenó con el grupo, no se encuentra cómodo y en las próximas horas se deberá tomar una decisión: jugar o no jugar el Clásico.

Pese a que aún están pendientes los resultados de las pruebas a las que debe someterse y que pueden confirmar si hay riesgo de una lesión más grave, Messi quiere jugar contra el Real Madrid. El argentino sabe de la importancia del partido y por ello está dispuesto a forzar con tal de ayudar a su equipo.

Sin embargo, dependiendo de los resultados de las pruebas, que según el diario As se ha retrasado al martes, el cuerpo técnico y Valverde le harán ver de lo cargado que viene el calendario en este mes de febrero y los riesgos que puede tener esa decisión.

Cabe recordar que Messi ya se perdió el primer Clásico de Liga después de haberse fracturado el radio de su brazo derecho, algo que no impidió una contundente victoria del conjunto azulgrana en el Camp Nou.