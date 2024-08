Barcelona-Valladolid: a seguir ampliando la ventaja

Barcelona y Valladolid se ven las caras en el primer encuentro de la jornada 4 en un partido donde el claro objetivo de los de Hansi Flick es ampliar la ventaja sobre el Real Madrid. Los culés saben que el conjunto blanco va a acabar carburando conforme avancen las semanas y es importante llegar con la máxima renta posible a ese momento. Por ello, si los catalanes ganan ante el equipo vallisoletano, se colocarán a siete puntos de diferencia con su rival. Eso sí, con un partido más.

Antes de comenzar la temporada, el 99% de los mortales daban por hecho que el Real Madrid iba a tener la Liga ganada en enero, pero más allá de la realidad, el Barcelona ha comenzado como un tiro y es el conjunto blanco el que se ha dejado ya cuatro puntos en estas tres primeras jornadas. Nueve de nueve para los de Hansi Flick y cinco de nueve para los de Ancelotti. Este sábado, desde las 17:00 horas de la tarde en Montjuic, el equipo azulgrana abre la jornada 4 ante el Valladolid y quiere ponerse nada más y nada menos que a siete de su máximo rival. Sí, siete puntos y todavía no hemos llegado a septiembre.

Y el Barcelona lo hace con lo poco que tiene. Sin fichajes nuevos y con la importante baja de Marc Bernal, que cayó lesionado de gravedad el pasado martes ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Por ello, Hansi Flick deberá reinventarse y formar un centro del campo nuevo y diferente. Quizás con Fermín, o quizás con Casadó. Una decisión que no se conocerá hasta una hora antes del inicio del partido.

Pero el que sí estará es el gran protagonista de la semana, Dani Olmo. El ex del RB Leipzig y vigente campeón de Europa debutó con todos los honores en Vallecas dándole la victoria a su equipo con un gol en los instantes finales. Junto a Lamine Yamal y Lewandowski, el delantero catalán será titular con el objetivo de sumar la cuarta victoria consecutiva del Barcelona en este inicio liguero.

«Acabo de llegar. Yo me siento bien. He jugado dentro del equipo con muchos jugadores. He tenido la oportunidad de estar con ellos a nivel selección. Con otros los acabo de conocer, pero es como si nos conociésemos de hace mucho tiempo. Líder o no líder es algo que no pienso ni importa. Al final, lo único que quiero es ganar y ya está. Y seguir ayudando al equipo de esta manera», dijo Olmo en una reciente entrevista en Mundo Deportivo.

El Barcelona no quiere dar opción al Valladolid

El Valladolid, por su parte, viene de sumar cuatro puntos en estas tres primeras jornadas. El conjunto vallisoletano venció en el debut liguero ante el Espanyol por 1-0, después perdió por 0-3 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y empató a cero con el Leganés en la jornada intersemanal que acabó este mismo jueves.

El equipo de Pezzolano se ha reforzado en los últimos días con dos ex madridistas, con Mario Martín en la medular y con Latasa en la punta, dos jugadores que podrían tener una motivación extra al enfrentarse al que ha sido su gran rival durante su etapa en el Real Madrid.