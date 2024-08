Fermín López ha sido la figura indiscutible de España en los Juegos Olímpicos. Sus seis goles -dos de ellos en la final- han sido muy relevantes para que la selección española al fin conquistara el oro olímpico en fútbol masculino, un triunfo que se resistía desde Barcelona 1992. El jugador onubense fue el faro de una España que ha ganado Eurocopa y Juegos Olímpicos en un mismo verano. Y en estos dos éxitos estuvo Fermín.

El jugador del Barcelona se ha revalorizado con España, ha ganado dos títulos consecutivos con la selección y ha puesto su nombre en el panorama del fútbol internacional. El onubense, de 21 años, es ya una de las figuras emergentes en el fútbol español y el Barça se frota las manos con Fermín, que ahora tendrá otra temporada exigente con su club.

El descanso que vaya a tener Fermín en las próximas fechas será clave para lo que le viene por delante con el Barcelona. El futbolista no ha entrenado todavía a las órdenes de Hansi Flick, al que apenas conoce. Tendrá ahora muy pocos días de vacaciones y la semana que viene, el próximo sábado 17 de agosto, los culés inician la temporada ante el Valencia en Mestalla.

El boom de Fermín, como el de Lamine Yamal, es clave para el crecimiento del Barcelona de Flick, pero en el Barça se teme que haya un caso Pedri con Fermín. Es decir, que no pueda acumular tanta carga de partidos y minutos como ocurrió con el canario en 2021, año en el que también jugó Eurocopa y Juegos Olímpicos y a la larga dejó KO al centrocampista.

Fermín López era conocedor de ese precedente, pero eligió hacer doblete y estar en Eurocopa y Juegos Olímpicos. «Estoy preparado para doblar en estos dos campeonatos», dijo en una entrevista a OKDIARIO durante la concentración en Alemania. Sobre ese precedente de Pedri que ahora teme el Barcelona, el onubense también explicó que no tenía «miedo» y que lo de su compañero «fue mala suerte». «Fue un caso que le pasó a él y no quiere decir que nos vaya a pasar a todos. Ojalá que no. No es algo que piense ni a lo que tenga miedo», comentó Fermín López a este periódico.

El jugador culé se incorporará en los próximos días a un Barcelona que arranca ya la temporada y que desde el primer momento estará obligado a ganar. Tras la mala temporada pasada, los culés necesitan un buen inicio de curso Y ante el buen momento de forma de Fermín, que también acabó muy bien la temporada pasada, no sería descartable que Flick le quiera a tope desde el inicio. Y es ahí donde entra un riesgo para un Barça que tiene el ejemplo de Pedri para saber cómo gestionar el futuro.

Cabe recordar que si Fermín López -al igual que Baena, del Villarreal- ha estado tanto en Eurocopa como en Juegos Olímpicos ha sido por su propia voluntad. Nadie le obligó a hacer ese doblete de competiciones (con sus respectivas concentraciones) y el Barcelona permitió que su futbolista representara a España en ambas citas, sobre todo en Juegos Olímpicos, ya que en Eurocopa no se podía negar. Es por ello que ha tenido pocos días de vacaciones y que llega muy cargado de partidos al inicio de la temporada, sin que realmente Fermín haya tenido una transición entre la pasada y la nueva temporada.