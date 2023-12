El FC Barcelona sigue inmerso en una crisis de resultados provocada principalmente por su falta de mordiente ofensiva. Xavi Hernández ya no esconde su hastío con la escasa puntería de sus jugadores, más atinados a la hora de construir las jugadas que cuando llega el momento decisivo de rematarlas. Un vistazo a los datos confirma que el Barça tiene un problema muy gordo en ataque.

En el último partido frente al Valencia, resuelto con un empate insuficiente para sacar al equipo culé del atolladero, el vigente campeón de Liga volvió a demostrar que tiene serios problemas para batir al portero rival de turno. Y no es por falta de ocasiones, porque las tiene, pero en el último tercio del campo a los jugadores les atenaza una extraña ceguera ofensiva que está saliendo muy cara en cuanto a resultados.

«Tenemos que ser mucho más contundentes, sobre todo en el área rival. Las ocasiones son muy claras como para no ganar al rival. Son ocasiones clarísimas que no podemos perdonar. Nos tenemos que exigir mucho más. Hoy hemos regalado dos puntos. Cuando no tienes eficacia pasan estas cosas», lamentó Xavi Hernández después del partido contra el Valencia.

El Barcelona es el equipo de las cinco grandes ligas europeas que falla más grandes ocasiones de gol tanto en las primeras partes (23) como en partidos ligueros completos (41 por ahora) esta temporada, según datos recopilados por la cuenta especializada @OptaJose. Son demasiadas oportunidades regaladas a los rivales que alejan cada vez más la posibilidad de revalidar el título de Liga.

En Mestalla, tan solo Joao Félix fue capaz de batir a Mamardashvili después de una excelente jugada trenzada entre Frenkie de Jong y Raphinha. El portugués, que ni siquiera celebró su gol, anotó a puerta vacía. Por momentos da la sensación de que esa es la única manera de que el Barcelona logre cantar un gol.

El equipo culé disparó un total de 16 veces a la portería georgiano, 8 de ellas entre los tres palos, pero solo pudo marcar una vez. No es la primera vez que ocurre esta temporada. Se habla mucho del bajón defensivo del Barcelona, que el año pasado creó una coraza casi impenetrable alrededor de Ter Stegen y ahora encaja mucho más, pero la realidad es que en ataque tampoco está logrando brillar.

Menos goles que sus rivales

A punto de cumplir la primera vuelta de la Liga, el Barcelona ha sumado 31 goles y está por detrás en esta faceta de sus cinco máximos rivales en la Liga: Real Madrid (38), Girona (34), Athletic (33) y Atlético (32). A pesar de la lesión que sufrió y de su falta de acierto en algunos partidos, Lewandowski ha marcado 8 tantos y saca 5 a los siguientes máximos anotadores del equipo, Joao Félix (3) y Ferran Torres (3).

A Xavi esta situación empieza a sacarle de sus casillas y cada vez que habla después de un partido, casi siempre lo hace para lamentar la falta de contundencia de su equipo. Una vez más, en Mestalla tuvo ocasiones para liquidar el partido antes de tiempo y acabó quedándose sin la victoria. Un Barça sin colmillo.