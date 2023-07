El Barcelona rechaza hasta ocho ofertas pese a sus problemas económicos

El mercado de fichajes está cogiendo velocidad crucero para muchos equipos y uno de ellos es el Barcelona, que solo ha podido hacer oficial la contratación de Ilkay Gündogan. Si el conjunto azulgrana quiere seguir reforzando e inscribiendo a nuevos futbolistas, deberá hacer una gran labor en el apartado de salidas. No obstante, Joan Laporta ha declarado en su última entrevista que ha rechazado la mayoría de ofertas recibidas por sus jugadores.

Uno de los futbolistas que más opciones tiene de salir o, mejor dicho, de dejar gran cantidad de dinero en las arcas del club es Ansu Fati. El delantero español no ha gozado de la máxima confianza de Xavi Hernández, pero el presidente del Barcelona la recomienda «que continúe para ganarse la confianza de Xavi y cuando salga marcar la diferencia, porque por talento puede hacerlo».

Por otro lado, Laporta explicó que «hay ofertas por Christensen, por Pedri, por Gavi, por Araújo, por Ter Stegen, por Ansu, por Raphinha y por Balde». Y es que el Barcelona, en el caso de haber recibido ofertas por todos estos jugadores y no haber aceptado ninguna de ellas supone una medida muy peligrosa en contra de sus intereses. Bien es sabida la delicada y malísima situación económica que atraviesa el club donde se ha podido ver como están teniendo (y han tenido estos meses) grandes problemas por inscribir a sus jugadores en la Liga.

De hecho, se viene diciendo que el Barcelona tiene cerrada la incorporación de Iñigo Martínez, que decidió no renovar con el Athletic Club, pero por el momento no se ha hecho oficial y no se sabe cuando van a poder anunciarlo. «No somos un club vendedor y no tenemos intención de vender a nuestras estrellas», añadió Joan Laporta en la entrevista para La Vanguardia.

Vender para fichar

El Barcelona necesita vender para poder fichar. Es así de claro. Ahora mismo se ha visto como ha tenido que renunciar a grandes futbolistas como Zubimendi, Kimmich o Brozovic y recurrir a Gündogan por haber llegado libre, al igual que Iñigo Martínez. Para poder solucionar este problema financiero, el club debe reducir el número de jugadores para a su vez reducir la masa salarial. La directiva prioriza la salida de sus jugadores que han estado cedidos como Umtiti, que ya se desvinculó la pasada semana o Lenglet, cuya salida tomará un poco de más tiempo.