El Barcelona se pone exquisito: da plantón a la gala del Golden Boy porque no les ponen un vuelo privado

El Barcelona ha decidido dar plantón a la gala del Golden Boy que organiza el medio italiano Tuttosport y que se celebra este lunes. La ausencia del club que preside Joan Laporta se debe únicamente a desacuerdos logísticos que han tensado las relaciones entre la entidad culé y Tuttosport.

Al no cumplir las exigencias de los azulgranas, estos han decidido boicotear la ceremonia, pues el Barcelona tenía que viajar en un vuelo regular y no en un chárter. Además, el hecho de permanecer una noche en Turín es algo que los culés no estaban dispuestos a hacer.

Y eso que el Barcelona cuenta en esta edición con más representantes que nadie gracias a los galardones obtenidos por Lamine Yamal (Golden Boy), Vicky López (Golden Girl) y Aitana Bonmatí (Golden Woman).

Esta polémica decisión ha generado que el Barcelona reciba una lluvia de críticas en las redes sociales. Una de los motivos principales se centró en los constantes y duros ataques de los culés contra el Real Madrid a raíz de la gala del Balón de Oro, una postura que estuvo completamente justificada. Desde la Ciudad Condal dijeron en su día que esa actitud no era digna del club blanco, y ahora el Barcelona ha decidido realizar las mismas acciones.

Con esta incomprensible decisión, el Barcelona vuelve a demostrar que no da ejemplo de los ‘valors’ de los que presume como entidad y refleja la hipocresía que tanto ha caracterizado al club catalán con el paso de los años.

Con este plantón de última hora, queda más que claro la diferencia que hay entre el Barcelona y el Real Madrid. Mientras el club de Florentino Pérez luchó contra una clara injusticia por lo que ocurrió alrededor de la figura de Vinicus, los culés simplemente no asistieron porque no cumplieron sus caprichos.