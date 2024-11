Lamine Yamal gana el Golden Boy 2024 con el 97,6% de los votos

Lamine Yamal cumple con su favoritismo y se impone como Golden Boy 2024. El jugador del Barcelona ha sido galardonado con el premio que le reconoce como mejor joven menor de 21 años que entrega el periódico italiano Tuttosport, imponiéndose al resto de nominados, entre los que destacaban Cubarsí, Leny Yoro, Arda Güler, Omorodion o Endrick. El premio al internacional español le reconoce como el mejor de este 2024 entre los jugadores sub-21, pese a ser el más joven de todos los nominados, puesto que sólo tiene 17 años recién cumplidos.

Lo ha hecho arrollando en una votación en la que no ha tenido rival. Según ha revelado el medio italiano que le ha otorgado el premio, el jurado internacional compuesto por 50 periodistas le ha dado a Yamal un total de 488 votos, de los 500 posibles. Esto es un 97,6% del total. Y lo cierto es que, hoy por hoy, no hay un talento joven como el del internacional español, que está batiendo todos los récords de precocidad, ya no sólo a nivel nacional o continental.

Su irrupción en el Barça y, sobre todo, su determinación en la Eurocopa, que ganó con España, le han llevado a coronarse como el mejor joven de 2024, relevando a Jude Bellingham, que lo ganó el pasado año. Se convierte, además, en el tercer futbolista del Barcelona que lo gana en los últimos cuatro años.

Pedri lo ganó en 2021, mientras que Gavi hizo lo propio en 2022. Su aparición en el primer equipo del Barcelona fue clave para ambos, igual que lo ha sido ahora para Yamal. Además, el joven extremo se ha convertido en un futbolista clave, ya no sólo para los culés, sino también para la España de Luis de la Fuente. Fue fundamental para doblegar a Francia en semifinales, con un golazo, además del desequilibrio que generó durante todo el torneo.

Vicky López, Golden Girl

Por otra parte, el Golden Girl también ha recaído sobre una futbolista española y del Barcelona. Vicky López, de 18 años, se ha coronado como la mejor jugadora menor de 21 años. En esta ocasión, releva también a otra madridista, como era Linda Caicedo, que el pasado año fue galardonada.

Su irrupción el pasado curso en el primer equipo del Barça la ha llevado a ser una de las grandes apuestas de futuro también en la selección española. Para Montse Tomé es ya una jugadora clave en las convocatorias, aunque aún no tiene excesiva continuidad sobre el césped por la enorme competencia que hay en el centro del campo, donde aparecen Alexia o Aitana Bonmatí.

Reconocimiento a Kroos

Además, Tuttosport ha nombrado a Toni Kroos como Golden Player, que le acredita como una de las grandes leyendas del mundo del fútbol en un 2024 en el que colgó las botas. El ya ex del Real Madrid se lleva así un reconocimiento a una carrera plagada de éxitos, destacando seis Champions –cinco con el Real Madrid y una con el Bayern- y un Mundial logrado con Alemania en 2014. En categoría femenina, la galardonada ha sido la reciente Balón de Oro, Aitana Bonmatí.