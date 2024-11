Siguen los problemas para Flick con Lamine Yamal: no se entrena y es baja para la Champions

Lamine Yamal no estará tampoco este martes contra el Brest. El extremo azulgrana no se ha ejercitado con el grupo en la última sesión de entrenamiento previa al partido de Champions contra el conjunto francés, y volverá a causar baja. Será el tercer partido que se pierda el internacional español tras Real Sociedad y Celta, que acabaron con pinchazo del Barça.

Hansi Flick tendrá que seguir lidiando con la baja de su mejor jugador otro partido más. El técnico alemán no quiere arriesgar lo más mínimo con la perla de la Masia, que sigue arrastrando molestias en su tobillo derecho. Quienes sí han completado la sesión con el grupo han sido Ferran Torres, Eric García y Alejandro Balde, mientras que Araujo ha hecho parte del entrenamiento con sus compañeros.

El internacional español intentó probarse en el entrenamiento de este domingo, pero todavía sigue notando molestias en esa zona del tobillo. Nadie quiere correr ningún riesgo con la joven perla azulgrana. Hasta que no esté completamente recuperado de su lesión y no tenga ninguna molestia, Flick no volverá a contar con su estrella.