Hansi Flick: «No tengo miedo a jugar sin Lamine Yamal»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para atender a los medios de comunicación con motivo de la previa de la jornada 14 de la Liga donde el Barcelona visitará al Celta de Vigo en Balaídos.

«Siempre es importante volver con fuerza tras un parón como este. Queremos ver un buen partido. Ese es el objetivo», comenzó señalando Hansi Flick en rueda de prensa.

«No tenemos miedo. Contra la Real no hicimos un buen partido, pero no fue este el motivo. Tenemos que adaptarnos, aunque sabemos que es un jugador muy importante. Es importante que regrese al 100%. Veremos cuando vuelva», valoró el técnico alemán ante los medios de comunicación sobre Lamine Yamal.

«Mañana le haré esta pregunta al equipo. Si es un reto ganar sin Lamine Yamal», dijo Flick. «Es un honor escuchar al mejor jugador de la historia. Sobre mí. Sigue de cerca al equipo. Siempre tiene el corazón puesto en este club. Significa mucho para nosotros», valoró sobre Messi.

«Estamos un poco limitados por la ausencia de Lamine Yamal. Pero tenemos jugadores de gran calidad para jugar en distintas posiciones. Esperamos que avance en la dirección correcta», señaló el entrenador azulgrana.

«No. No me lo han explicado. No ha sido un gran asunto. A veces es bueno recibir una explicación de la Liga o de la Federación, que son los responsables de esto. Pero al final todos somos humanos. Y todos nos equivocamos», comentó el técnico del Barcelona sobre el polémico fuera de juego de Lewandowski en Anoeta.

«Gavi puede ser titular este sábado en Vigo. Puede jugar en cualquier posición. No es un problema. Da lo mejor de él siempre», señaló Hansi Flick. «Casadó jugó muy bien. Estoy muy satisfecho con su debut en la selección española. Igual que cuando juega aquí. Es muy experimentado. Tiene que seguir por este camino».

«Eso es predecir el futuro. ¿10 años? Veremos que pasa cuando avance un poco más el tiempo. No creo que pueda estar tanto tiempo. Tengo cuatro nietos y estaría bien dedicarles más tiempo antes de cumplir 70 años», comentó el entrenador del Barcelona tras ser preguntado por la renovación de Guardiola.

«Raphinha, Olmo, Pau, Fermín… todos pueden hacer de Lamine Yamal», culminó.