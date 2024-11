Flick aprende del pasado y extrema precauciones con Lamine Yamal

Hansi Flick y el Barcelona parecen haber aprendido del pasado, de los errores que se cometieron. En la memoria culé no se olvida la sobreexplotación de partidos que vivió Pedri González en su primer año profesional y lo conllevó después para el canario, que enlazó diversas lesiones. Con Gavi y Fermín, ya en la era de Flick, también se corrió en demasía, pero ahora, con la joya de la corona del equipo, el jovencísimo Lamine Yamal, el alemán aprende del pasado y extrema precauciones con el extremo.

Este fin de semana regresa la Liga tras el último parón de selecciones del año. El Barcelona busca enmendar el tropiezo sufrido en su último encuentro liguero, una derrota por 1-0 en San Sebastián ante la Real Sociedad. Los culés visitan al Celta de Vigo este sábado (21:00 horas), pero todo indica que Hansi Flick no contará con Lamine Yamal, sin duda el jugador más desequilibrante del equipo en estos momentos.

Lamine sufrió un golpe en el tobillo el pasado 6 de noviembre, en el duelo de Champions League contra el Estrella Roja, donde completó los 90 minutos en la victoria del Barcelona en Belgrado. Pese a ser oficialmente solo un golpe, la lesión le apartó tanto para el siguiente choque liguero de los culés, como de la convocatoria de la selección española para estos dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones.

Pero estos días de descanso parece que no han sido suficientes para que las sensaciones positivas crezcan en Lamine, que será también baja de cara al duelo ante el Celta de Vigo en Balaídos tras quedarse en el gimnasio este jueves, apartado del equipo. Y es que, al menos en el caso del joven extremo, se quiere limitar cualquier riesgo, tomando cualquier medida de contención a su alcance. La prudencia ha sido clave en la decisión de Flick, quien no quiere arriesgar con un jugador tan prometedor pero aún en desarrollo físico. Aunque el dolor disminuye con vendajes protectores, su presencia en Vigo parece descartada, priorizando una recuperación total para evitar males mayores.

El Barcelona tiene un precedente problemático en cuanto a la gestión de lesiones de sus jóvenes talentos. Pedri, por ejemplo, sufrió una racha de hasta 10 lesiones desde el verano de 2021, tras una temporada extenuante en la que disputó 72 partidos entre su club y la selección. En ese periodo acumuló minutos en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, con apenas tiempo para descansar, lo que desembocó en problemas musculares recurrentes que lastraron su progresión las siguientes temporadas.

Un caso similar se vivió hace unas semanas con Fermín López, cuyo regreso a los entrenamientos se vio interrumpido por una lesión. Estas situaciones subrayan la importancia de proteger a jugadores jóvenes de cargas excesivas para evitar recaídas que podrían comprometer su futuro.

En este caso, la ausencia de Lamine Yamal supone un reto importante para el Barcelona. Más allá de su capacidad para desestabilizar a los rivales, constante en cada partido, los números no acompañan al equipo cuando él no está. En las dos ocasiones que no ha sido titular en esta temporada, los blaugranas han sumado derrotas: el primer revés en Pamplona ante el Osasuna (2-0), donde Lamine entró en el minuto 60 sin poder revertir el marcador. El segundo, el último y mencionado tropezón en Anoeta.