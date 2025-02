El Barcelona no puede vivir sin Lamine Yamal

Lamine Yamal es la gran duda en el once del Barcelona, y lo será hasta ultimísima hora, tras la alarma que saltó en la Ciudad Deportiva Joan Gamper cuando la joven estrella culé no saltaba al césped a entrenar junto a sus compañeros en el último entrenamiento antes de la ida de la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Y el miedo de Hansi Flick es real, ya que es muy consciente de que la presencia de su joven talento es esencial para el equipo. Las debilidades del Barça esta temporada sin Lamine sobre el césped se han visto en varias ocasiones. El técnico alemán quiere que juegue. Y el jugador quiere jugar esta noche. El Barcelona no puede vivir sin Lamine.

«Tenemos que esperar y valorar, pero tengo sentimientos positivos», dijo Hansi Flick en la rueda de prensa previa a la ida de la semifinal que el Barcelona juega este martes contra el Atlético de Madrid en el Olímpico de Montjuic a partir de las 21:30. Pero la realidad es que Lamine Yamal no se ha entrenado en las últimas dos sesiones del equipo blaugrana tras el pisotón que recibió en su pie izquierdo, clave en su juego, contra Las Palmas en su último partido de Liga.

A pesar de eso, a esta hora, todo hace indicar que Lamine Yamal será titular contra el Atlético de Madrid en Montjuic. Un claro ejemplo de arriesgar con un futbolista en un duelo de ida de una eliminatoria con muchos partidos importantes aún por disputarse. Y es que el Barça sabe que necesita a Lamine como el comer para explotar su mejor juego.

Hansi Flick tendrá que decidir en las próximas horas si Lamine Yamal es de la partida y juega todo el partido, es suplente y sale de revulsivo en la segunda parte o por contra no juega ningún minuto. Una decisión bastante complicada, y es que la importancia del joven culé es clave en el equipo. El técnico alemán lo sabe y por eso su intención es ser positivo para confiar en que su estrella pueda jugar. La primera opción es la que más peso tiene a esta hora.

El Barça no puede vivir sin Lamine

Y es que a sus 17 años, Lamine Yamal se ha convertido en un activo más que esencial en el Barcelona. Un jugador que provoca ya el miedo en el rival y que consigue que las defensas rivales defiendan de manera diferente al equipo solamente con su presencia. Un regateador único que ayuda al equipo con infinitos recursos a pesar de extrema juventud.

Pero si finalmente Lamine no puede jugar, ya que el pisotón fue muy duro y el jugador es evidente que de ninguna de las maneras podrá estar al 100%, el miedo de Flick sale a la luz, porque las debilidades del Barcelona sin él salen a la palestra. De hecho, en el anterior partido del equipo culé contra el Atlético de Madrid en Montjuic, el duelo liguero del pasado mes de diciembre, Lamine, lesionado, lo vio desde la grada. Y el cuadro blaugrana lo notó. Vaya que si lo notó. Y es que aquel partido lo ganó el equipo colchonero.

Un Lamine Yamal que desde que se perdió ese partido contra el Atlético, último del año, y el duelo copero en Barbastro, primero del 2025, lo ha jugado todo. Y todos como titular. Doce partidos consecutivos desde el inicio, ocho de ellos jugando más de 80 minutos. Y con solamente dos empates y ninguna derrota. Los números hablan por sí solos. Pocos jugadores son esenciales en este Barça. Lamine es sin duda uno.