El Barcelona se fija en un jugador de ¡Segunda División! para reforzar el lateral derecho

El Barça sigue trabajando para reforzar el equipo de Hansi Flick en este mercado. Uno de los puestos a reforzar es el de lateral derecho. Con Jules Koundé afianzado en esa demarcación, el club confiaba en traer a Joao Cancelo como recambio para el francés. Sin embargo, esa operación se ha enfriado y ahora el Barcelona se ha fijado en un futbolista que actualmente milita en el Almería en Segunda División, Marc Pubill.

El lateral fue de lo mejor del conjunto almeriense la pasada temporada y campeón olímpico con España en los Juegos de París este verano, donde fue titular indiscutible para Santi Denia. Tras su buena actuación en estos JJ.OO., la Atalanta se había fijado en él para reforzar el flanco derecho de su zaga. La operación se cerró en 15 millones de euros más 5 en variables, pero el club italiano se echó para atrás con el jugador ya en Bérgamo para firmar el contrato por un supuesto problema en la rodilla.

Sin embargo, parece que la presunta lesión fue una excusa porque al mismo tiempo firmaron a Wesley, procedente del Flamengo brasileño, para el lateral derecho. El ex del Levante volvió a Almería donde jugó la segunda parte de la jornada inaugural en Segunda División, donde los almerienses empataron a dos contra el Racing de Santander en El Sardinero. Cuando quedan apenas unos días para el cierre del mercado, el nombre de Marc Pubill ha empezado a sonar con fuerza para reforzar el lateral derecho del Barcelona.

Según ha informado Relevo, Marc Pubill es el tapado del conjunto blaugrana para esa posición. Tras ver como la opción de Cancelo se esfuma, o por lo menos se ha puesto muy complicada, el club ha cambiado el rumbo y ha fijado su mira en el joven jugador de 21 años. Formado en Manresa, Espanyol, Gimnàstic de Manresa y Levante, el internacional español dio el salto al fútbol profesional con el cuadro valenciano, que lo vendió por cinco millones al Almería el año pasado.

El Barcelona ya sabe lo que cuesta Pubill

Cancelo termina contrato en 2027 con el Manchester City, pero no cuenta para Pep Guardiola y el Barça buscaba repetir la fórmula de la cesión del año pasado. Pero todo apunta a que el lateral portugués podría marcharse a Arabia Saudí. Es por eso que el club se ha fijado en un perfil más barato y joven para reforzar esta demarcación.

Marc Pubill encaja en la idea de la dirección deportiva y, además, ya conocen el precio que tendrían que pagar para hacerse con sus servicios. Al haberse caído la operación con la Atalanta, cerrada en 15+5, el Barcelona ya sabe que por ese precio se podría llevar al jugador. Tienen de tiempo hasta el 30 de agosto a las 23:59, fecha en la que cierra el mercado estival, para llevar a cabo esta operación e inscribir al futbolista. Lo primero parece sencillo, pero lo segundo es más complicado.

El Barça está teniendo muchos problemas para inscribir a Dani Olmo. El ex del Leipzig lleva varias semanas entrenando con el grupo con normalidad, pero todavía no ha conseguido inscribirlo, por lo que Hansi Flick no puede contar con él para los partidos de Liga. Los problemas económicos están siendo un quebradero de cabeza para la entidad que preside Joan Laporta otro año más.