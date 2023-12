El Barcelona cierra la puerta a las salidas.

El Barcelona encara un nuevo mercado de fichajes, el de invierno, y con ello un sinfín de rumores sobre posibles llegadas y salidas. Pero la realidad es que el conjunto azulgrana no se plantea la venta de ninguno de sus futbolistas. Primero porque ninguno quiere salir y en segundo lugar porque no pueden debilitarse más al contar en este segundo tramo de la temporada con una plantilla de tan sólo 19 jugadores del primer equipo.

Como comentamos, el apartado de salidas está más que claro. «No saldrá nadie», comentan fuentes del Barcelona. Había sonado Ronald Araujo dirección Múnich o Lewandowski dirección Arabia Saudí. Pero más allá de la realidad, ningún futbolista saldrá del conjunto azulgrana en invierno. Xavi Hernández ya lo dijo en rueda de prensa antes del partido ante el Valencia: «Están todavía los cuatro títulos en juego». Y para ello necesitan a todos y cada uno de los futbolistas del primer equipo y con la inestimable ayuda de los chavales del filial.

Y es que nadie quiere salir. Además de que desde dentro del Barcelona insisten que no son un club vendedor y ninguno de los jugadores ha llamado a la puerta del despacho de Xavi o Laporta para manifestar su deseo de abandonar el equipo a mitad de temporada. Las salidas no están contempladas en el mes de enero, pero otra cosa son las entradas, que ahí sí que existen más posibilidades de recibir refuerzos.

Respecto a Ronald Araujo, el Barcelona es claro con el Bayern de Munich y con cualquier otro equipo que esté interesado en él. El uruguayo no saldrá ni este invierno ni el próximo verano. Le consideran uno de los pilares fundamentales del equipo y su continuidad en ‘can Barça’ está asegurada.

Otro de los nombres que viene sonando en las últimas fechas para salir del Barcelona es Robert Lewandowski. Su mal momento de forma en 2023 y, en concreto, en este primer tercio de la temporada ha despertado numerosas especulaciones por una posible salida a Arabia Saudí. El país asiático tiene entre ceja y ceja hacerse con los servicios del polaco porque quieren tener en la Saudí Pro League al que es uno de los mejores delantero centros de la última década. De hecho, fue en los últimos días del mercado de verano cuando enviaron una oferta, pero tanto el jugador como el Barça rechazaron la oferta.

Ahora, con la apertura del mercado de invierno a la vuelta de la esquina, se ha vuelto a especular sobre ello, pero desde el Barcelona lo tienen claro: «Lewandowski no saldrá ni a Arabia ni a ningún sitio. Si nos falta gol… ¿Cómo lo vamos a vender?», citan algunas fuentes de dentro del club culé.

De hecho, este martes estuvieron reunidos en el Restaurante Botafumeiro de Barcelona más de dos horas Pini Zahavi, representante del jugador polaco, y Joan Laporta para abordar el futuro del futbolista, entre otros temas. A su salida, el superagente israelí lo dejó claro: «Por supuesto, se queda», dijo Zahavi en declaraciones a El Chiringuito de Jugones después de una larga reunión.

El Barcelona sí contempla entradas

Sin embargo, las entradas sí que se valoran de cara a este mercado de fichajes. La plantilla, de tan sólo 19 jugadores del primer equipo, ya ha demostrado ser muy corta y ha mostrado su debilidades cuando las lesiones se han cebado con ellos en este primer trimestre de la temporada. Por ello, Vitor Roque llegará seguro. Deco, como representante del club, el Athlético Paranaense y el propio futbolista ya han confirmado la llegada en enero.

Pero el Barcelona no quiere que sea el único y ahora buscan a un sustituto de Gavi. Pero no será nada fácil puesto que las arcas del club están prácticamente vacías, aunque pondrán todos sus esfuerzos en un futbolista de corte defensivo y «que rasque» para ocupar la plaza de un Gavi que no regresará ya hasta la próxima temporada.