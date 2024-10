Ballack rompe su silencio sobre su romance con la joven Sophia

Michael Ballack ha dado mucho que hablar en los últimos días. El ex futbolista alemán está en boca de todos por algo que nada tiene que ver con el fútbol. Y es que el legendario jugador del Bayern o del Chelsea, que ahora tiene 48 años, ha confirmado su relación sentimental con Sophia Schneiderhan, una joven modelo que siempre se dio por hecho que era amiga de su hijo fallecido a los 18 años. Sin embargo, algunos medios han ido más allá dando a entender que ambos eran más que amigos, algo que ha enfado muchísimo al ex jugador teutón, que ha roto su silencio.

Por primera vez, se ha referido a su relación con Sophia en estos términos: «Debido a los recientes informes de los medios, me siento obligado a hacer la siguiente aclaración: Mi compañera de vida, Sophia, no es la ex novia de mi difunto hijo ni era amiga de él. Tomaremos acciones legales contra estas falsedades y preguntaremos que respetas nuestra privacidad».

Emilio, hijo de 18 años de Ballack, murió en 2021 en un trágico accidente de quad en Portugal. El que fuera centrocampista alemán se divorció de su esposa Simone Lambe en 2012, y fue tras la muerte de Emilio cuando empezó su acercamiento con Sophia Schneiderhan, estrechando los lazos hasta comenzar a salir juntos y ser pareja. Hace unos años comenzaron a salir rumores, pero ahora ya no se esconden. Recientemente, Sophia compartió una fotografía junto a Michael Ballack en Sylt, una isla alemana en el Mar del Norte, confirmando su relación sentimental y proclamando su amor a los cuatro vientos pese a la diferencia de edad entre ambos.

Ballack, que tiene 25 años más que Sophia Schneiderhan, compartió también la publicación de su novia añadiendo un corazón en Instagram. El alemán, que se retiró del fútbol en 2012 tras jugar en Chemnitzer, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich y Chelsea y ser 98 veces internacional con Alemania, ejerce ahora como comentarista televisivo.

La dura pérdida de Emilio Ballack

Hace ya más de tres años de la muerte de Emilio Ballack. El mundo del fútbol se tiñó luto. En especial Alemania e Inglaterra, pero en general toda persona vinculada al deporte rey quedó conmocionada tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Emilio, hijo de Michael Ballack de 18 años que perdió la vida en un accidente de quad.

Emilio Ballack falleció de madrugada tras no recuperarse de ese fatídico accidente de quad en la localidad portuguesa de Troia, cerca de Lisboa, donde pasaba las vacaciones. Tal y como contó la televisión portuguesa TVI24, el hijo del ex futbolista de Bayern y Chelsea tuvo que ser rescatado por los bomberos, que sólo pudieron sacar su cuerpo sin vida de debajo del quad.

Emilio, nacido en 2002 era el segundo de los tres hijos de Michael Ballack, después del primogénito, Louis, y tres años mayor que Jordi, el menor. Una noticia que tras publicarse en diversos medios lusos e ingleses poco después fue confirmada a través de sus canales oficiales por el Chelsea, club del que el que fuera internacional alemán es una verdadera leyenda.

«Todo aquel asociado con el Chelsea Footbal Club está en shock y triste al saber de la muerte de Emilio Ballack a la temprana edad de 18 años. Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento», rezaba el texto publicado por el Chelsea, equipo en el que Ballack jugó entre 2006 y 2010