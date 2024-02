El audio de William Carvalho a la víctima tras la violación: «Vomitaste mucho, no te acuerdas»

William Carvalho era plenamente consciente en la noche del 9 de agosto de 2023, cuando sucedieron los hechos denunciados, de que la chica se encontraba en malas condiciones durante su estancia en la discoteca. Sabiendo eso, se la llevó al hotel y mantuvieron relaciones sexuales. OKDIARIO ha tenido acceso a un audio de Whatsapp donde el futbolista portugués le confiesa a la chica al día siguiente que sabe que no se acordaba de nada y que vomitó mucho en el baño.

«Sí, yo te entiendo. Yo estoy aquí en el club. Yo te entiendo, pero tú no te acuerdas de nada. Tú ayer has vomitado mucho. No te acuerdas de nada. Allí en el bar donde fuimos nosotros. En el baño. No te acuerdas de nada (risas). Pero sí, te voy a pasar el número y habla con él entonces, ¿vale? Él te va a explicar», le dice William Carvalho a la joven denunciante en un audio de Whatsapp enviado el día 10 de agosto de 2023, un día después de los hechos que la chica ha denunciado por un presunto delito de agresión sexual.

Un audio al que ha tenido acceso OKDIARIO y en el que William Carvalho se toma a risa, al final del mismo, un asunto que preocupa mucho a la joven, que no es otro que los golpes que tiene en su cuerpo y las lagunas de memoria. El futbolista le reconoce que vomitó mucho durante la noche y se ríe de que ella no recordase nada cuando le pide explicaciones a la mañana siguiente.

William Carvalho, conociendo que la joven denunciante se encontraba convaleciente, como ella misma ha denunciado, ya que piensa que pudo ser drogada aquella noche en la discoteca, se la llevó al hotel. Allí mantuvo relaciones sexuales con ella. El futbolista asegura que fueron consentidas y la joven denunció que no fue así. Este audio lo que demuestra es que ella se encontraba muy mal aquella noche.

La chica pidió explicaciones al despertarse

El 10 de agosto de 2023 por la mañana, cuando la joven se despierta en el hotel, no entiende nada. Es en ese momento cuando le escribe a William Carvalho para pedirle explicaciones de por qué tiene golpes en la cabeza y en la rodilla, y un esguince en el tobillo. El futbolista portugués le contesta con el audio desvelado por OKDIARIO.

Hay que recordar que William Carvalho, en su declaración ante la juez, contestó todas las preguntas, excepto las del abogado de la víctima, el letrado Bernardo Mestres Maza. Los mensajes de Whatsapp posteriores que enseñó William Carvalho a la juez en su declaración ya estaban aportados al atestado por la propia joven denunciante.

La versión de la joven denunciante sobre ello es que cuando amaneció al día siguiente, no entendió nada y empezó a escribirle a William. El futbolista le dijo que vomitó mucho, que no se acordaba de nada y le envió el número del amigo del portugués que acompañó a ambos durante toda la noche. La intención de la chica era intentar reconstruir la noche para saber qué había ocurrido, ya que tenía lagunas en su memoria. En ese momento, también le preguntó a William Carvalho si va a ir al hotel y él le dijo que sí, que luego iba a ir. La realidad es que nunca fue, ya que en ese momento se fue con otra chica.

En la mañana del 10 de agosto de 2023, la joven denunciante intentó reconstruir la noche y tras hablar con William, le escribió también al amigo del futbolista. El jugador portugués le contestó siempre de manera evasiva y dándole largas. El amigo de Carvalho le envió a la chica un mensaje en un tono jocoso que molestó mucho a la joven: «Anoche te cuidamos mucho y te dimos Coca-Cola».

Los mensajes que envió la joven en todo momento son neutrales porque desde el primer momento en el que se despertó en el hotel no entendió nada. Cuando se montó en el avión camino de Ibiza, la joven le envió un mensaje definitivo a William Carvalho y le dijo que no quería saber nada más de él y que le pareció «muy fuerte» lo que le había hecho. Ahí se rompe todo. Días después denuncia el hecho por un presunto delito de agresión sexual.

La defensa de Carvalho

William Carvalho declaró ante la juez que tuvo sexo dos veces con la chica, una en Ibiza y otra posterior en Sevilla. Luego no quiso verla más. El futbolista afirmó en su declaración que la joven le pidió, horas después de los hechos denunciados, que le retrasara el vuelo de vuelta a Ibiza porque consideraba que salía demasiado pronto. El portugués también afirmó que la chica le siguió mandando mensajes con posterioridad a los hechos. Todos esos mensajes están aportados a la investigación.

La joven denunciante, en su declaración judicial, ya explicó con detalle a la juez por qué contactó con William posteriormente. El tema del vuelo retrasado no es exactamente como el jugador lo cuenta. Ella no pidió que le retrasara el vuelo. La joven tenía desde el principio una sesión de fotos programada en Sevilla. Ella fue con el vuelo de ida a la ciudad hispalense, pero no sabía cuándo iba a volver a Ibiza.

Sin esperarlo, cuando William Carvalho ya no quería saber nada de la chica, le dijo que se fuese ya. En ese momento, ella le dijo que no le hiciese ir al aeropuerto a las 6 de la mañana porque tenía una sesión de fotos. Justo después le dijo que le cogiese un vuelo para más tarde.

La joven piensa que fue drogada

La joven que ha denunciado a William Carvalho por una presunta violación le dijo «¡para, que me estás haciendo daño!», durante las relaciones sexuales que ambos tuvieron la noche del 9 al 10 de agosto de 2023 y que han sido confirmadas por el propio futbolista en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. OKDIARIO ya destapó el parte de lesiones presentado por la presunta víctima, que indica que, además, sufrió daños esa noche tanto en los tobillos como en las rodillas.

La denunciante sospecha que fue drogada en la discoteca antes de ser llevada al hotel por el futbolista portugués para mantener relaciones sexuales no consentidas. La presunta víctima no recuerda qué ocurrió exactamente durante toda esa noche y tiene sospechas de que el jugador o alguno de sus acompañantes introdujo algún estupefaciente en su bebida. En este nuevo documento que ha salido a la luz, se demuestra que la chica no estaba bien durante su estancia en la discoteca.