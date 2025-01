Atlético-Villarreal: llega una de las bestias negras rojiblancas

Viene al Metropolitano una de las mayores bestias negras del Atlético de Madrid. El Villarreal es siempre un hueso muy duro de roer, especialmente en Madrid, como demuestran las estadísticas, que insisten en que el «submarino»sólo ha perdido en una de sus cuatro últimas visitas a territorio rojiblanco, precisamente la última. El partido le llega además al equipo en el cierre de una semana en la que se vio obligado ante el Leverkusen a un esfuerzo físico extremo. Hoy sin embargo deberá volver a ir a tope porque es consciente de que un mal resultado podría ensanchar la diferencia con el Real Madrid en cabeza de la clasificación a tan sólo dos jornadas de visitar el Santiago Bernabéu.

No es el mejor día para recibir a un rival tan exigente como el Villarreal, que lleva fuera de casa las mismas victorias que los de Simeone y que viene además de golear al Mallorca marcándole cuatro tantos en tan sólo ocho minutos. Marcelino, además, acaba de recuperar a elementos importantes, como su máximo goleador Ayoze, aunque a última hora ha perdido a Parejo, que se une en la enfermería a Ilias y a Pedraza. Es toda una prueba de fuego para el Atlético, el único equipo de Primera División que no ha perdido en su estadio. «Disponemos de armas para ponerles en dificultades», dijo ayer el técnico asturiano en rueda de prensa. Y tiene razón.

Vuelve Sorloth, recuperado de la lesión que le impidió jugar ante Leganés y Leverkusen, y parece tener incluso ciertas opciones de ser titular porque tanto Griezmann como Julián asumieron el martes un enorme desgaste. En cualquier caso, aunque no sea de la partida, seguro que tiene minutos porque arriba el Cholo necesitará piernas frescas. Aunque las suyas no serán las únicas. Gallagher volverá al once inicial y puede que haya más sorpresas, aunque en los entrenos no se ha podido sacar ninguna conclusión. En la convocatoria, ausentes por sanción Lenglet y Galán -que además también está leisonado-, la novedad es Kostis.

📋 Nuestra 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 para el Atleti-Villarreal. pic.twitter.com/zsWqzgzQkj — Atlético de Madrid (@Atleti) January 24, 2025

Ganar hoy devuelve al Atlético al liderato a la espera de lo que haga por la noche el Real Madrid en Valladolid pero, sobre todo, permite mantenerse en la lucha a la espera de recibir la próxima semana al Mallorca en la antesala de la visita al Santiago Bernabéu, a donde quiere llegar Simeone en una situación parecida a la actual. Todo iba de acuerdo al plan previsto, pero la inesperada derrota en Leganés agotó el margen de error con el que se contaba.

Vuelve al Metropolitano Sánchez Martínez, que no aparecía en el estadio del Atlético desde el 0-3 ante el Barcelona de la pasada temporada. En este curso se ha encontrado sólo una vez con los rojiblancos, en el 0-1 en Son Moix. Al Villarreal, en cambio, será la primera vez que le pite en esta Liga. En el VAR -abróchense los cinturones- estará Iglesias Villanueva.

Alineaciones previstas

Atlético: Oblak, Nahuel, Giménez, Le Normand, Reinildo, Barrios, De Paul, Gallagher, Giuliano, Julián y Griezmann o Sorloth.

Villarreal: Luiz Júnior, Kiko Femenía, Foyth, Logan Costa, Sergio Cardona, Gueye, Comesaña, Álex Baena, Yeremi Pino, Gerard Moreno y Barry.

Árbitros: Sánchez Martínez (campo) e Iglesias Villanueva (VAR).

Estadio: Riyadh Air Metropolitano, 16.15 horas.