El Atlético se ve entre los ocho primeros en la Champions porque entiende que es muy factible que pueda ganar los tres partidos que le quedan en la primera fase y en consecuencia acabar sumando 18 puntos, una cantidad que podría ser suficiente para clasificar directo a los octavos de final y evitar la ronda previa de 16avos que disputarán del noveno al vigesimocuarto clasificados. Los rojiblancos son actualmente decimoquintos, pero están a un solo punto de la octava posición.

A los de Simeone les quedan dos partidos en casa y uno fuera. El primero ante el Slovan de Bratislava, que no ha sumado ni un solo punto en la Champions, se supone que se sacará adelante sin demasiados problemas. Con ese choque, que situaría a los rojiblancos con 12 puntos, finalizará el año 2.024 en una situación privilegiada, porque o bien ya estará entre los ocho primeros o bien la distancia máxima sería de un punto, que es la misma situación en la que se encuentra ahora.

Los dos últimos partidos de la fase de grupos se disputarán en enero de 2.025 y allí sí que hay que dar el do de pecho, sobre todo en el primero, ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, actualmente sexto con 10 puntos. El Atlético depende matemáticamente de sí mismo para superar a los alemanes en la clasificación, lo que le garantiza ya ganar una posición.

El último partido de la primera fase se jugaría ante el Salzburgo, que viene por cierto de encajar cinco goles ante el Leverkusen. Los austríacos están en uno de sus peores momentos de las últimas décadas, sin haber sumado más que una victoria en Champions y a 14 puntos del líder, el Sturm Graz, en la Liga de su país. En esta situación ganar en el Red Bull Arena parece factible. Curiosamente los dos últimos partidos de los austríacos en la fase de grupo serán ante equipos españoles, ya que en la jornada anterior visitarán el Santiago Bernabéu.

Aunque la política sigue siendo la del partido a partido, y de ahí no se mueve nadie ni un milímetro, lo cierto es que de puertas para dentro es normal coger la calculadora y hacer números. Unos números que parecían imposibles tras la derrota ante el Lille en el Metropolitano, pero que ahora ya no son una quimera. Eso sí, antes de enfrentarse al Slovan hay que medirse a tres rivales en España, al Valladolid y al Sevilla en Liga y al Cacereño en Copa, y por supuesto no será nada fácil.