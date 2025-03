El Atlético renuncia a impugnar el partido ante el Real Madrid y indigna profundamente a su afición, que le exigía a su directiva que llegara hasta el final para defenderse por lo sucedido ayer en el derbi ante el Real Madrid. A través de un comunicado difundido por la Agencia Efe el club expone su «frustración», pero deja claro que «somos conscientes de que nunca se va a cambiar el resultado de un partido por mucho que se atestigüe un error en el uso del VAR». La reacción en las redes sociales ha sido inmediata.

Aún con la «incredulidad» por el gol de penalti anulado por el VAR a Julián Alvarez en la eliminación de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid vivió este jueves un «día muy duro», entre la «frustración» de lo sucedido y «el daño tremendo» y «las terribles consecuencias» de la citada jugada, considerada en el club como un «error en el uso del VAR», según explicaron este jueves a la Agencia EFE fuentes de la entidad.

Un error en el uso del VAR sabemos que nunca va a cambiar el resultado final del partido. Somos conscientes de que, por mucho que se atestigüe un error en el uso del VAR, nunca se va a cambiar el resultado de un partido. En cualquier caso, lamentamos profundamente el ‘incidente’ (tal y como lo denominó la UEFA en su comunicado) producido y las terribles consecuencias que ha tenido para nosotros», valoraron este jueves desde el Atlético.»Se ha llevado por delante la ilusión de millones de aficionados y el espectacular esfuerzo de nuestro equipo».

Saber ganar.

Saber perder.

La afición rojiblanca, por supuesto, no está ni mucho menos conforme y el domingo ante el Barcelona es muy probable que exprese su opinión de manera contundente. Las redes sociales no han tardado en llenarse de mensajes de desaprobación, sustentados por imágenes que demuestran que, pese a lo que diga la UEFA, no existe ni una sola prueba de que Julián Álvarez tocara dos veces el balón en la ejecución de su lanzamiento de penalti