Atlético-Rayo: llega el matagigantes al Metropolitano

Llega el matagigantes al Metropolitano, el Rayo Vallecano de Francisco, que esta temporada ha empatado ante el Real Madrid en el Bernabéu y en casa ante el Barça. Es cierto que en la primera vuelta cayó en Vallecas ante el Atlético por 0-7, pero su última visita al estadio rojiblanco, en octubre de 2022, se saldó con un empate. Los de Simeone necesitan ganar para mantener la tercera plaza y no quedar definitivamente descolgados de la lucha por el título, pero no se van a encontrar ni mucho menos con facilidades.

«El partido no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta en Vallecas», advirtió ayer Francisco en la rueda de prensa previa al choque de esta noche. «Sabemos que vamos a un campo complicado, pero tenemos nuestras armas y vamos a intentar emplearlas», aseguró el entrenador del Rayo, que quiere convertir a su equipo en el primero que salga victorioso del Metropolitano desde que el 8 de enero de 2023 lo hizo el Barcelona. Ha pasado más de un año.

Para evitarlo Simeone tirará de todo lo que tiene, que tampoco es demasiado porque el equipo suma dos nuevas bajas, las de Giménez y Morata. Al uruguayo no se le espera como mínimo en un par de semanas. El madrileño está trabajando para llegar al derbi del domingo, pero no podrá ser de la partida esta noche y es una ausencia sensible porque el Rayo es uno de sus rivales predilectos. Su sustituto será el holandés Memphis Depay, que lleva dos goles consecutivos, uno en Copa ante el Sevilla y otro en Liga ante el Valencia, y que está ante una prueba de fuego para saber si se puede contar con él o si será sólo flor de un día.

La delantera Memphis-Griezmann está clara. Lo que ya no lo está tanto es la identidad del sustituto de Giménez porque por ahí el Cholo tiene varias alternativas. La más conservadora es la de Witsel, lo que dejaría a Savic como central diestro. Sin embargo no son pocas las voces que reclaman ver juntos a Hermoso y Reinildo, dos zurdos que hasta ahora han parecido incompatibles. En ese escenario se caería el montenegrino y Witsel pasaría a la derecha, pero son sólo especulaciones porque la última palabra la tendrá el de siempre.

Pita Soto Grado, el del Las Palmas-Real Madrid, una de las bestias negras del Atlético, mientras que en el VAR estará el canario Pulido Santana. Hasta ahora los de Simeone sólo se lo han encontrado en casa ante el Sevilla, en el último partido del año, y su actuación fue surrealista. En el club tocan madera, pero poco más pueden hacer porque están en manos de Medina Cantalejo.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Witsel, Reinildo, Lino, Barrios, Koke, De Paul, Griezmann y Memphis.

Rayo: Dimitrievski, Balliu, Aridane, Lejeune, Espino, Óscar Valentín, Unai López, Isi, Trejo, Chavarría y Camello.

Árbitros: Soto Grado (campo) y Pulido Santana (VAR).

Campo: Metropolitano, 21.00 horas.