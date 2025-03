El Atlético exige a la UEFA pruebas documentales del penalti anulado

El Atlético ha exigido a la UEFA pruebas documentales que demuestren la razón por la que el VAR instó al árbitro a que diera como fallado el penalti lanzado por Julián Álvarez en la tanda. Anoche hasta altas horas de la madrugada se debatió en el club sobre qué hacer porque ellos entienden que no hay ni una sola imagen que demuestre que el jugador argentino golpeó dos veces el balón. Es más, están convencidos de que no fue así. En este escenario, la directiva debe decidir si sigue adelante y pide que se repitan la tanda o el partido. Nunca jamás se ha rearbitrado un partido de la fase final de la Champions, pero existen múltiples precedentes en otras competiciones, por lo que no sería un caso inédito. El ejemplo más flagrante es el Uzbekistán-Bahréin de la fase de clasificación del Mundial 2006

Existen posturas enfrentadas en el club sobre la conveniencia o no de elevar una petición formal para que se repita la tanda de penaltis, ya que los antecedentes con la UEFA no son demasiado positivos y se teme abrir un melón que al final podría volverse contra el Atlético. De momento el primer paso es pedir el frame o el vídeo que indujo al polaco Tomasz Kwiatkowski a indicarle a su compatriota Szymon Marciniak que diera por fallado el lanzamiento de Julián Álvarez. Si la UEFA no aporta esa prueba en las próximas horas se tomará una decisión definitiva porque, por cuestión de fechas, el Atlético no puede demorar mucho. De hecho, si se le aceptara la reclamación crearía un gravísimo problema de fechas a la competición.

El Atlético tiene preparada también una batería de ejemplos similares en los que sí se han rearbitrado encuentros, pero el caso más flagrante es el sucedido en el partido de repesca entre Uzbekistán y Bahréin correspondiente a la fase de clasificción 2006. Uzbekistán ganó 1-0, pero la FIFA anuló el resultado porque el árbitro cometió un error técnico al hacer repetir un penalti de manera incorrecta. Se ordenó la repetición del partido, que acabó 0-0, beneficiando a Bahréin.