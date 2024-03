Atlético-Betis: ganar para olvidar un febrero nefasto

Ganar para olvidar un febrero nefasto. No le queda otra al Atlético en su partido de esta tarde (16.15 horas) ante un Betis que llega en un buen momento de forma y que pretende desafiar unas estadísticas que con Simeone en el banquillo adversario no pueden resultarle más nefastas: 10 veces se ha enfrentado al entrenador argentino en Madrid en Liga y el saldo es de nueve derrotas y un simple empate, aunque es cierto que en los últimos años han rozado mejores resultado. Tampoco para Pellegrini resulta cómodo verse las caras con el Cholo, con el que no ha podido nunca.

Perseguido por el Athletic, su verdugo en la Copa, el Atlético no puede descuidarse si quiere mantener una cuarta posición que sería por otro lado la peor clasificación en una temporada completa de Simeone, pero que por lo menos le garantizaría al club los ingresos de la primera fase de la próxima Champions. No es un premio menor ni mucho menos, y en eso está el equipo, muy lastimado por la derrota sufrida el jueves en San Mamés.

Con una plantilla corta que arrastra además cuatro bajas, las de los lesionados Giménez, Azpilicueta, Lemar y Griezmann, la capacidad de movimientos de la que dispone Simeone es muy limitada. En consecuencia los únicos cambios con respecto a la semifinal de Copa afectan a Savic, Nahuel Molina y Correa, que ceden su puesto a Paulista, Barrios y Memphis, desplazando a Llorente de nuevo al carril derecho ante el persistente mal momento de forma del un Nahuel que se está ganando a pulso abandonar la plantilla al final de temporada.

Memphis y Morata formarán un ataque inédito en busca de un gol que se le resiste al equipo, pero sobre todo al delantero centro internacional español, que lleva 374 minutos sin marcar o, lo que es lo mismo, ocho partidos consecutivos. Es su peor racha con el Atlético, pero Simeone está convencido de que ha llegado a su final y ayer en la rueda de prensa lanzó todo un órdago: «Va a marcar un gol ante el Betis». Veremos si acierta.

Pellegrini y lo suyos, conscientes de que están ante una gran oportunidad, viajan en busca de su sexta jornada consecutiva de imbatibilidad. No estará Fekir, que se recupera de una fractura en la nariz, pero se presentará en el Metropolitano con sus últimos fichajes Chimy Ávila y Pablo Fornals convencido de que ha llegado el momento de cambiar las estadísticas.

Pita Soto Grado, cuyo arbitraje en Copa ante el Real Madrid la pasada temporada aún escuece, así como el desastre que montó en Anoeta ante la Real Sociedad. Sin embargo con él no ha perdido nunca un partido de Liga el Atlético y el último precedente es el reciente 2-1 ante el Rayo, con gol de Memphis en el descuento. En el VAR estará Jaime Latre y en la grada se espera una reacción no contra los jugadores ni el cuerpo técnico, sino contra el palco.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Witsel, Gabriel Paulista, Hermoso, Llorente, Lino, Koke, De Paul, Barrios, Memphis y Morata.

Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Chadi Riad, Sabaly; Johnny, Marc Roca; Chimy Ávila, Fornals, Ayoze; y Willian José.

Árbitros: Soto Grado (campo) y Jaime Latre (VAR).

Campo: Metropolitano, 16.15 horas.