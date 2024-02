El Atlético aparca la Liga y ya prepara la semifinal del miércoles ante el Athletic, que habrá tenido 48 horas más de descanso ya que jugó el viernes ante el Mallorca mientras que los rojiblancos acabaron cerca de la medianoche de ayer su partido en el Santiago Bernabéu. El equipo de Simeone invoca a la magia del Metropolitano, donde hace más de un año que no pierde, para derrotar a los bilbaínos, que tienen entre algodones a sus dos principales estiletes, los hermanos Williams.

Nico es el que parece tenerlo más complicado. Según el parte médico facilitado por el club sufre «una lesión en la musculatura aductora de su muslo derecho». El extremo internacional por España pidió el cambio en la segunda parte y salió del estadio con visibles molestias. Su hermano Iñaki, en cambio, parece tenerlo más encaminado aunque la versión oficial es que padece «un dolor inespecífico en la planta del pie izquierdo». Tampoco pudo acabar el partido ante el Mallorca.

Desde 1975 no se ven en semifinales Atlético y Athletic, que se enfrentaron por última vez en Copa en cuartos de final de la edición de 2014. En ambas ocasiones superó la eliminatoria el equipo madrileño, pero esos son datos que pertenecen al pasado porque en esta ocasión los dos parten en igualdad de condiciones.

Simeone comenzará a mostrar hoy sus cartas, pero parece evidente que el holandés Memphis Depay va a ser titular. Volvió a ser decisivo ante el Real Madrid con la asistencia a Llorente que valió el gol del empate, marcó el tanto de la victoria ante el Rayo y el que supuso la clasificación para semifinales ante el Sevilla. Con un Morata renqueante tras su lesión todo hace indicar que formará pareja de ataque con Griezmann en busca de un resultado lo suficientemente amplio como para viajar a Bilbao con ciertas garantías, aunque dada la fortaleza que demuestra el Athletic en San Mamés eso va a ser casi imposible.

Otra de las armas que parece tener preparadas el Cholo es Reinildo Mandava. El mozambiqueño no jugó ni un solo minuto en el Bernabéu porque arrastraba molestias, pero es probable que aparezca el miércoles en el once inicial en función de si juegan o no los hermanos Williams. Reinildo les secó la pasada temporada en San Mamés y desde luego está claro que Simeone va a volver a recurrir a él en esta eliminatoria en cuanto cualquiera de los dos esté en el campo porque, como dice el entrenador argentino, «es un especialista en ganar duelos».