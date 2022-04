La «zona Suárez» volvió a ser decisiva para el Atlético. Un gol de penalty del uruguayo resolvió una noche sucia que comenzó espléndida, pero que acabó trabada con una sucesión de interrupciones que beneficiaron al Alavés, que empató en el segundo tiempo. Una falta en el área de Lejeune a Cunha en el primer balón que tocó el brasileño volvió a poner en ventaja a los rojiblancos, que en la recta final ampliaron su ventaja con el segundo gol en el partido de Joao, que llega en estado de gracia a los cuartos de final de la Champions, y con otra diana de Suárez, que iguala a Correa como máximo goleador del equipo. La mala noticia fue la lesión muscular de Giménez, que está por ver si podrá llegar a Manchester.

En vísperas de viajar de nuevo a Manchester el Atlético se encontró de frente con un enemigo que se le resiste. El Alavés sirvió de sparring para preparar el partido ante los de Guardiola y Simeone no se guardó nada en la recámara más allá de los futbolistas que no podían jugar por estar sancionados con la única excepción de De Paul, al que dio 45 minutos de descanso. El resto, todos al campo.

Diez minutos tardó Joao en reivindicar su nueva posición de delantero centro. Instantes después de que se le anulara un gol a Lemar por fuera de juego previo de Lodi el balón le llegó a Vrsaljko, que desde la derecha sacó un guante de seda para regalarle al portugués un pase preciso que superó a los centrales y permitió al menino cabecear muy lejos del alcance de Pacheco para convertir el 1-0.

La grada del Metropolitano se frotó las manos convencida de que estaba ante el prólogo de una gran noche de fútbol, pero nada más lejos de la realidad. El partido entró de repente en una espiral continua de interrupciones que no tardó en quebrar el excelente ritmo con el que había comenzado.

Caídas, golpes, encontronazos…en eso se convirtió el Atlético-Alavés en lo que quedaba de primera parte. Cualquier parecido con un partido de Primera División fue una mera coincidencia porque resultó imposible rescatar algo de 35 minutos eternos. Si acaso, un pase de Joselu a Rioja que leyó con inteligencia Oblak saliendo a los pies del extremo vitoriano o un buen contragolpe del Atlético que culminó con un pase demasiado fuerte de Llorente. Por supuesto, ni un solo disparo más a puerta, ni una sola ocasión. Con tres minutos por encima del tiempo reglamentario y los fisios atendiendo en la banda a Pere Pons y Tomás Pina se dio por concluida una primera parte que duró sólo 10 minutos. No más.

De Paul y Carrasco aparecieron tras el descanso y también el Alavés movió ficha con Manu Vallejo y Ximo Navarro, consciente de la necesidad de dar un paso hacia adelante para forzar la sorpresa, pero la noche siguió turbia y a los 45 segundos de la reanudación el partido ya volvía a estar parado para desesperación de la grada, que acabó desconectándose hasta que Simeone se levantó del banquillo, se dio la vuelta y los despertó.

Un error en cadena de la defensa rojiblanca permitió al Alavés disponer de su primera llegada peligrosa, pero en el segundo palo Lejeune no acertó a conectar con el balón. Fue un advertencia que no le pasó desapercibida al Cholo, que activó de inmediato a los suplentes porque en el césped el equipo estaba totalmente out. Luis Suárez fue la respuesta del banquillo a los problemas que detectaba en el partido, pero la salida del uruguayo coincidió con lo que se veía venir desde hacía rato. A los 63 minutos Edgar centró desde la derecha y Escalante se aprovechó de la inhibición de De Paul para cabecear al fondo de la red.

Complicado definitivamente un partido que parecía sencillo, el Atlético se vio obligado a remar contra corriente, pero el siguiente movimiento de Simeone fue decisivo. Cunha se incorporó al ataque y en el primer balón que recibió provocó un penalty de Lejeune. Todo un regalo del cielo para Luis Suárez, que esta vez no falló.

El 2-1 fue demasiado para el Alavés, que entregó las armas y abrió una autopista para que el Atlético le machacara al contragolpe. A los 82 minutos Pacheco evitó a bocajarro el gol de Cunha, pero el rebote le cayó a Joao, que por supuesto no perdonó y celebró su octavo gol de la temporada en Liga. Aún habría tiempo para que Suárez marcara también por partida doble e igualara a Correa como pichichi del equipo con 11 tantos.

La noche acabó sin embargo con preocupación porque Giménez abandonó cabizbajo el partido y se puso de inmediato en manos de los médicos mientras arrojaba el brazalete al suelo colérico. Con sus antecedentes tiene mala pinta, pero habrá que esperar a las próximas horas para saber si puede llegar en condiciones a la noche estelar de Manchester.