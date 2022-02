Atlético 10, Getafe 0. Éste el saldo de las diez últimas visitas del equipo getafense al campo del Atlético de Madrid. Un saldo desastroso que se enfatiza además por el dato de que en ninguno de esos partidos ha sido capaz de vulnerar la defensa colchonera. Sin embargo el Getafe actual llega al Wanda con una hoja de servicios impresionante: una sola derrota en las diez últimas jornadas.

Para el Atlético éste es un partido capital. Si no lo gana no sólo puede acabar quedándose a cinco puntos del Barcelona -o lo que es lo mismo, de la Champions-, sino que podría acabar cayendo incluso a la octava plaza, según los resultados del resto de encuentros. Aunque es cierto que quedará por delante mucho margen de maniobra todavía, está claro que los puntos no pueden escaparse del Wanda, estadio que lleva celebrando dos victorias consecutivas de su equipo, la última de ellas épica ante el Valencia.

Simeone pierde a Wass, a Giménez y a Griezmann, pero en cambio recupera a Llorente y a Kondogbia y todo apunta a que los dos irán directos al once inicial. La novedad en la convocatoria es la presencia de Giuliano Simeone, que esta semana ha renovado contrato hasta 2025, y que esta noche podría tener sus primeros minutos en Primera División. El que debutará como titular será el mozambiqueño Reinildo Mandava, que está llamado a consolidarse en la banda izquierda de la defensa.

Habrá varios damnificados por la derrota en el Camp Nou de la pasada jornada. Vrsaljko, Hermoso, Lodi y De Paul se caen del once y la sorpresa esta semana ha sido ver como Carrasco, autor del 0-1 ante el Barcelona, tampoco entraba en el equipo titular. Quizás el belga arrastra alguna molestia, porque pasa por ser un jugador imprescindible para el Cholo y además viene de marcar. Si no fuera de la partida su sustituto sería el francés Lemar, en una preocupante baja forma en los últimos partidos.

Así las cosas, el once con el que ha ensayado Simeone durante la semana ha sido el formado por Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Reinildo, Koke, Kondogbia, Correa, Lemar, Luis Suárez y Cunha. De ser así, llama la atención la presencia de salida de dos delanteros centros, algo que no es demasiado habitual en los planteamientos de Simeone.

Pita De Burgos Bengoetxea, con el que el Atlético perdió hace poco en Sevilla con el gol de Ocampos en el descuento, y los rojiblancos se encuentran con Quique Sánchez Flores, el entrenador que les llevó a ganar una Europa League en Hamburgo en 2010. Por cierto que las estadísticas ante el técnico madrileño no son precisamente positivas: sólo una vez ha podido derrotar el Atlético a los equipos de Quique, que en cambio ha sacado un botín de cinco empates y tres victorias.