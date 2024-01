Athletic – Barcelona: Copazo en San Mamés

El Barcelona, ahora sí, se enfrenta a un rival de entidad en la Copa del Rey, donde si bien es cierto que cuenta sus partidos por victorias esta temporada, sus dos enfrentamientos previos ante rivales de menor categoría como el Barbastro y Unionistas de Salamanca, fueron de dudoso espectáculo para los culés, que sufrieron dificultades para pasar de ronda. La tercera visita copera es a San Mamés, ante el Athletic de Bilbao, el segundo club con más campeonatos coperos (23) tras los culés (31).

El Barça llega espoleado tras su partido ante el Betis, otro partido que acabó resolviendo en el tramo final del encuentro, donde volvieron las dudas tras el frenético y veloz empate de Isco con un doblete (2-2) tras el descanso y del que Ferran Torres emerge como renovado y goleador. El español está labrándose un lugar, autor de un hattrick ante los béticos, suma cinco goles en sus primeros seis duelos de 2024.

Pero el Barcelona sigue en un mar de dudas. Xavi Hernández sigue cuestionado en el puesto, especialmente tras la contundente derrota ante el Real Madrid en el Clásico de Supercopa de España, un peaje demasiado caro por Riad que mantendrá la incertidumbre en torno al egarense partido a partido, duelo a duelo, examinando cada decisión y exigiendo el 200% en los 90 minutos, por no hablar del triunfo.

«Es muy importante. Es un título a cara o cruz. Es un rival que no queríamos, en su campo, con su gente, son intensos, tienen un gran entrenador… uno de los equipos más en forma de la categoría», expresaba Xavi sobre el conjunto vasco, vaticinando ya un posible título de mantener la racha de resultados coperos: «Sería ganar mañana, la semifinal y la final. Hay que hacer buen juego. El otro día estuvimos muy bien salvo esos 10 minutos. Pero mañana no tendremos tanto la pelota… el escenario es distinto al Villamarín».

El Barcelona llega además con dos figuras recuperadas en la zaga, tanto Cancelo como Christensen, aunque ya confirmó Xavi que no está del todo claro que puedan actuar como titulares. Sus bajas han dado lugar a la aparición del canterano Cubarsí, que no desentonó del todo en la zaga. La entrada en el once de algunos de los veteranos mandaría al joven al banquillo. El que parece que seguirá fuera de los planes titulares de Xavi es un Joao Félix que ha visto como Ferran Torres le ha ganado la tostada y no parece que vaya a salir del once de momento.

El Athletic más sólido de los últimos años

El Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde es uno de los equipos más en forma de toda España y que, a pesar de su derrota este pasado fin de semana en Mestalla ante el Valencia, llevaba prácticamente tres meses sin perder, precisamente en su última visita al Camp Nou ante el Barcelona. Desde aquel envite ante los culés habían cosechado en 14 partidos 11 triunfos y tres empates, además en la mitad de ellos con la portería a cero (7). En Liga, con un partido más, están igualados a puntos con el Atlético de Madrid y a tres de los culés.

El Athletic llega además sin grandes bajas, las ya consabidas por Valverde y con el grupo motivado y enchufado de cara a estos cuartos de final de la Copa del Rey, competición en la que ya han superado a Alavés, Eibar, Cayón y Rubí, encajando tan solo un gol en cuatro partidos, en primera ronda.