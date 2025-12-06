Athletic-Atlético: un examen como una catedral

Si todo lo que sube tiende a bajar… ¿Todo lo que baja tiende a subir? Athletic y Atlético de Madrid buscarán respuestas este sábado en San Mamés (21:00 horas) después de haber bajado con las derrotas ante Real Madrid y Barcelona respectivamente en la jornada adelantada. Le toca a los de Simeone vencer su miedo escénico lejos del Metropolitano -apenas dos victorias a domicilio- para seguir pujando por la Liga. Lo deberán hacer en un escenario inflamable como pocos, la catedral del fútbol español.

«No me detengo en lo que pasó. Ya comentamos y quedó clara mi sensación. Necesitamos concentrarnos en el partido contra el Athletic, que será duro en un estadio complejo por el ambiente», aseguró Simeone en rueda de prensa. San Mamés vivirá su segunda gran noche 72 horas después de recibir al Real Madrid. Recibirá a un Atlético al que minimizan, o se minimiza, cuando tiene que jugar lejos de su feudo y que viene de una derrota con secuelas ante el Barcelona.

Simeone perdió por lesión a dos de sus jugadores más en forma: Álex Baena y José María Giménez. El internacional español estaba siendo crucial en la buena racha del equipo y había abierto el marcador en el estadio azulgrana antes de lesionarse en los isquiotibiales, misma lesión que sufrió el uruguayo, titular en nueve de los últimos 10 partidos de los rojiblancos.

Ambos y Johnny Cardoso, también lesionado ante los de Flick, se suman a la bajas ya conocida de Marcos Llorente. Eso sí, la buena noticia para Simeone es que recupera tras cinco partidos a Robin Le Normand, aunque Marc Pubill apunta a ser el compañero de Clément Lenglet en el eje de la zaga. Mientras que por Baena y Cardoso entrarían Koke y Almada, cambios a los que podría unirse la de Antoine Griezmann como compañero en ataque de Julián Álvarez.

Julián Álvarez también se examina en San Mamés

La derrota contra el Barcelona dejó tocado a un Julián Álvarez que se fue de vació. El delantero argentino no hizo una buena actuación el martes y suma tres meses sin marcar en Liga fuera de casa, pero goza de la confianza absoluta de Simeone. «Se le exige como a todos los jugadores. No hay jugador al que no se le exija más allá de estar bien. Siempre hablamos de su presente y estamos acompañándolo en un proceso en el que quizá no pueda estar haciendo tantos goles», expresó Simeone.