Cinco años lleva el Atlético sin ganar en San Mamés, desde 2017. Y tampoco ha podido con los bilbaínos en sus tres últimos partidos, de los que ha perdido dos -uno en la Supercopa- y ha empatado otro. Sin duda se trata de un enemigo arisco para los de Simeone, que llegan al partido con la necesidad de sumar de a tres ante lo que se les viene encima en las últimas jornadas.

La jornada no empezó mal para los intereses rojiblancos. El empate del Sevilla en el Pizjuán ante el Cádiz les abre la posibilidad de alcanzarles en la clasificación si consiguen el triunfo en San Mamés, aunque para superarles debería ser por dos o más goles de diferencia. De todos modos, el escenario hubiera sido muy diferente si los de Lopetegui hubieran ganado ayer porque el Atlético habría empezado el partido de esta noche a una distancia de cinco puntos que, a estas alturas de Campeonato, es ya como una losa.

Simeone recupera a Herrera y Giménez, que entrarán directamente en el once inicial, pero pierde a Savic por acumulación de amonestaciones. Para sustituirle el elegido es Mario Hermoso, que esta semana le gana la partida al brasileño Felipe Monteiro. Tampoco Koke será de la partida porque el medio campo lo formarán Kondogbia y Herrera, mientras que arriba la pareja de ataque será la integrada por el francés Griezmann y el uruguayo Luis Suárez, en la que será una de las últimas oportunidades de ver al pistolero en el once inicial rojiblanco. Griezmann lleva sin marcar desde enero y Suárez suma dos goles en los últimos ocho partidos. Los dos necesitan reivindicarse y San Mamés se presenta como una buena oportunidad para hacerlo.

Si Simeone no cambia con respecto a lo que ha ensayado durante la semana el once inicial será el formado por Oblak, Llorente, Giménez, Hermoso, Reinildo, Lodi, Kondogbia, Herrera, Carrasco, Suárez y Griezmann.

Para el Athletic el partido está lejos de ser un trámite. La temporada no ha cumplido las expectativas y el último clavo al que pueden agarrarse es la Conference League, pero para eso necesitan acabar séptimos en la Liga y están a cuatro puntos de distancia del Villarreal. No hay otro resultado posible para ellos esta noche que no sea la victoria y Marcelino, que ya sabe que no continuará la próxima temporada, saldrá con todo lo que tiene, que es bastante porque apenas arrastra las bajas de los lesionados Sancet y Villalibre.

Pita Mateu Lahoz, lo que siempre garantiza espectáculo, con Estrada Fernández en el VAR. El Atlético perdió los dos últimos partidos en los que le dirigió el valenciano (1-0 ante el Alavés y 2-0 en el Bernabéu), mientras que el Athletic también sufrió una derrota en su última experiencia con él (1-0 en el Villamarín). Dado que está claro que los dos no pueden perder hoy se romperá la racha o en un sentido o en otro salvo que, por supuesto, les dé por empatar.