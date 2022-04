Luis Suárez empieza a contar con los dedos de una mano los partidos que le quedan en el Atlético de Madrid. Exactamente los cinco que faltan para que concluya la temporada, comenzando por el de mañana en San Mamés, en el que posiblemente disfrutará de la que será una de sus últimas titularidades como rojiblanco. El uruguayo comparte con el argentino Ángel Correa la condición de máximo goleador del equipo, con 11 tantos en el Campeonato de Liga.

«Luis meterá goles siempre, allá donde juegue, ya sea en la selección uruguaya o con amigos de su barrio. Está en sus genes», ha dicho hoy el Cholo Simeone en rueda de prensa sobre el pistolero, aunque no ha querido confirmar si será o no titular. «Ojalá si entra de inicio o durante el partido los marque porque es lo que él quiere, lo que siente, y de lo que vive», ha agregado el entrenador argentino, que confiará en Suárez para el trascendental encuentro de mañana en San Mamés en el que el Atlético persigue los tres puntos.

Luis Suárez lleva 13 goles esta temporada entre todas las competiciones porque marcó uno en Champions y otro en Copa del Rey, pero sólo ha podido anotar dos en los últimos ocho partidos, ambos ante el Alavés en el Metropolitano, uno de ellos de penalty. No parece mañana el Athletic el rival más propicio para romper esta racha, pero el uruguayo es imprevisible y vive del gol. La pasada temporada finalizó el Campeonato con 21 tantos y ahora persigue acabar su etapa como rojiblanco convertido de nuevo en pichichi del equipo, posición por la que pelea con su compañero Correa.

El Atlético no va a renovar el contrato de Luis Suárez por motivos económicos -su ficha es altísima y condiciona el límite salarial-, pero sobre todo deportivos. El jugador conserva el olfato de gol de siempre, pero su capacidad física ha periclitado de forma evidente como consecuencia de las lesiones de rodilla que sufrió en el pasado y Simeone no cuenta con él como titular, algo que no acaba de aceptar el delantero, que trató sin éxito de marcharse del club en enero para irse a otro equipo en el que pudiera jugar cada fin de semana.

Pase lo que pase Luis Suárez va a dejar una huella indeleble en el imaginario rojiblanco, en el que va a pasar a ocupar un lugar de privilegio a pesar de que su etapa en el club será muy breve. Muchos son los que recuerdan que el Atlético tuvo la opción de ficharlo tras el Mundial 2010, cuando jugaba aún en Holanda, pero no de atrevió a apostar por el entonces todavía inexperto delantero uruguayo.