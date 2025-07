El Athletic actualiza la cláusula de Nico Williams: ahora cuesta 87 millones

La renovación de Nico Williams por el Athletic de Bilbao hasta 2035 ha traído consigo la actualización de su cláusula de rescisión. El club que quiera llevarse al futbolista tendrá que pagar 87 millones de euros, cifra que se actualizará con el IPC. Esta subida representa un 50% adicional de la cláusula que hasta ahora tenía el extremo y que alcanzaba los 58,5 millones.

El Barcelona, principal interesado en el jugador en los dos últimos veranos, ve cómo Nico Williams se pone imposible para su maltrecha economía. El jugador ha decidido seguir en un Athletic que esta temporada regresará a la Champions League un cuarto de siglo después. Los culés se las prometían muy felices con este traspaso que habría contentado las expectativas de un Lamine Yamal que ahora se queda sin contar con la ayuda de su mejor amigo en la selección española.

El Athletic sacó las garras desde el primer momento que supo de los intereses del Barcelona de ir a por su estrella. Cotejaron con la Liga las cuentas de los azulgrana y posteriormente consiguieron que Nico Williams y su entorno pidieran garantías al club culé para su inscripción. Finalmente, tanto el jugador como los suyos se han percatado de que el club que le cortejaba jugaba con humo más que con realidad.

Nico Williams ha sido el que a 4 de julio ha decidido dar por zanjado el culebrón firmando la renovación con el Athletic. El zarpazo es durísimo para un Barcelona que esperaba pagar estos días la cláusula del futbolista como ya hizo con el portero del Espanyol Joan García por el que desembolsó 26 millones.

Nico Williams tampoco se fiaba

En esta ocasión, sin embargo, el Athletic no estaba dispuesto a poner ninguna facilidad a un Barcelona que no ha podido acometer la operación al no encontrar fórmulas de pago a plazos ni tener garantías de poder inscribir al jugador por mucho que se haya dicho que estaba ya en la regla 1:1 y que podían operar libremente en el mercado.

Nico Williams ha visto insuficientes las garantías de un Barcelona que ahora ve que tendrá que pagar traspaso sí o sí en caso de querer incorporar a un futbolista que ha firmado hasta 2035. El jugador, cuando quede libre, tendrá 32 años y no será tan atractivo como hasta ahora.

El club que quiera ficharle deberá pasar por caja sí o sí. El Barça no había sido el único equipo interesado en quitarle unilateralmente al Athletic a su estrella, puesto que el Bayern ya había puesto sus ojos en un extremo que ahora tiene un precio más acorde a su estatus.

87 millones ya es una operación de mucho mayor calado para cualquier equipo que le desee, aunque cuando los culés ya se gastaron más de 100 millones en traer a Coutinho o Dembélé cuando su economía estaba mucho más saneada. Veremos qué sucede en el futuro, pero Nico Williams vestido de azulgrana se ha puesto en chino para el Barcelona.