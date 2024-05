Atalanta-Bayer Leverkusen: Xabi Alonso se cita con la historia

Atalanta y Bayer Leverkusen se dan cita este miércoles en el Aviva Stadium de Dublín en la final de la Europa League. El equipo alemán, y más concretamente Xabi Alonso, tiene la oportunidad de lograr el segundo título de la temporada. El balón echará a rodar a las 21:00 horas de la noche en un partido donde los italianos afrontan la primera final de su historia.

Y es que el Bayer Leverkusen finalizó este fin de semana la Bundesliga invicto. Algo jamás conseguido en la historia de Alemania. Entre todas las competiciones, los de Xabi Alonso suman 51 encuentros sin caer derrotados y sólo les quedan dos más para conseguir un triplete que sería escrito en los libros de este deporte. El primero este miércoles ante la Atalanta y tres días más tarde en la final de la Copa ante el Kaiserlautern de Segunda División.

El equipo alemán aterrizó en Dublín en la mañana del martes para llevar a cabo el entrenamiento rutinario que marca la UEFA antes de la final. Y lo hizo con todos sus hombres disponibles. Con Florian Wirtz como cabeza de cartel de un Leverkusen campeón de la Bundesliga, que podrá serlo también de Europa en pocas horas, y de nuevo de Alemania si vence al histórico Kaiserlautern este sábado en la final de la Copa.

Porque el Bayer Leverkusen se enfrenta a la Atalanta, pero tiene ante sí una semana histórica. Con dos finales en tres días para hacer historia en Europa. Y eso pasa por vencer los dos encuentros que le quedan en esta temporada. De conseguirlo, lograrían el triplete: Bundesliga, Europa League y DFB Pokal. Y sin haber perdido un solo partido en todo el año. Algo jamás visto.

Qarabag en octavos de final, West Ham en cuartos y la Roma en semifinales han sido los tres últimos escollos en el camino de este Bayer Leverkusen, que nadie ha conseguido batirle en una temporada que ya, pase lo que pase, es histórica.

En frente, el Bayer Leverkusen tendrá a la Atalanta, un equipo que se estrenará en una final europea. Pero los precedentes esta temporada no son nada buenos para la ciudad de Bérgamo, que perdió la final de la Coppa italiana ante la Juventus hace exactamente una semana. No obstante, este domingo, el equipo de Gian Piero Gasperini se aseguró la participación en la próxima Champions League. El equipo italiano viene de eliminar al Sporting de Lisboa en octavos, Liverpool en los cuartos de final y al Marsella en las semifinales.

Y la tarea de la Atalanta no es nada sencilla. La primera es la de conseguir el primer título europeo de su historia y el segundo título global. El equipo de Bérgamo sólo ha conseguido un trofeo en su historia y sucedió hace 61 años, donde ganaron la final de la Copa. En segundo lugar es el de lograr batir a un equipo que no lo ha conseguido nadie esta temporada. Como decimos, el Leverkusen encadena 51 encuentros invictos de manera consecutiva. Los deberes no son nada sencillos, pero el reto es sencillamente mayúsculo.

Mario Pasalic, De Ketelaere y Zappacosta son los principales peligros de una Atalanta que ha llegado a esta final en la sombra, pero con un merecimiento total y absoluto por haber eliminado a dos de los grandes favoritos al título.