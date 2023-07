Aston Martin sorprende a todo el mundo con un cambio de imagen para el GP de Gran Bretaña

Aston Martin tendrá un nuevo diseño en sus monoplazas a partir del próximo Gran Premio que se disputará este mismo fin de semana en Gran Bretaña. El mítico circuito de Silverstone vivirá con sus ojos el rediseño de los coches tanto de Fernando Alonso y Lance Stroll gracias a una nueva alianza con la marca Valvoline, que cuenta con una gran historia dentro de la Fórmula 1.

«Desde el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana, Valvoline Global proporcionará lubricantes probados en carrera para nuestro AMR23 para ayudar a impulsar el rendimiento. Esta asociación a largo plazo con Valvoline Global también beneficiará nuestra nueva asociación de unidades de potencia de trabajo con Honda a partir de 2026 con lubricantes a medida», informa Mike Krack.

«Es el comienzo de una asociación poderosa y dinámica. Estamos entusiasmados de ser parte del viaje del equipo y esperamos nuestros éxitos e innovaciones compartidos», señala Jamal Muashsher, director ejecutivo de Valvoline Global.

Como uno de los patrocinadores originales de los deportes de motor y creador del primer aceite de carreras, la marca Valvoline siempre ha traído productos y soluciones innovadores a la pista de carreras. Además, con más de 250 años de herencia y experiencia combinadas, el equipo AMF1 y Valvoline Global comparten una pasión mutua por inventar, desafiar y ganar, dentro y fuera de la pista.

We’re delighted to announce a new partnership with @Valvoline, a global leader in innovation and racing.

We’ll be working together to develop Valvoline products to enhance the performance and success of our team.

#DrivenByMore

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 5, 2023